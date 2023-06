Wall Street Italia, il sommario del numero di giugno 2023

È in edicola il numero di giugno 2023 di Wall Street Italia il mensile di economia, finanza e consulenza finanziaria (clicca qui per abbonarti).

La cover story

La storia di copertina “L’energia della consulenza” è dedicata a Banca Mediolanum. Il direttore generale Gianluca Bosisio e il direttore commerciale Stefano Volpato hanno raccontato gli obiettivi del programma Next dedicato alle giovani leve della consulenza finanziaria.

Dossier

Nel dossier dal titolo “Transizione, Energia e consulenza” abbiamo esaminato le principali variabili con le quali gli italiani si dovranno confrontare nei prossimi anni affrontare la transizione energetica come i costi da sostenere per migliorare la classe energetica degli immobili residenziali e l’acquisto dell’auto elettrica. Nel dossier abbiamo esaminato anche i principali prodotti finanziari specializzati per cavalcare l’adeguamento alle nuove fonti energetiche.

Speciale IT Forum

Lo speciale IT Forum è dedicato allo storico appuntamento con il mondo del trading online. Con gli esperti di Unicredit abbiamo esaminato le ultime emissioni di certificati Low Barrier e le ultime novità dedicate a consulenti finanziari e private banker. Con i principali broker online abbiamo fatto il punto sulle loro iniziative legate all’educational.

Advisory

La sezione Advisory si apre con un’intervista a Matteo Astolfi di Capital Group. Il manager della società d gestione Usa ha fatto il punto sulle prospettive di investimento nel mercato obbligazionario e azionario per i prossimi anni.

Anche con Enrico Trassinelli di Dnca Finance abbiamo esaminato lo scenario sui mercati finanziari internazionali alle prese con il picco di inflazione e tassi di interesse.

Anche in casa Mediobanca non mancano le novità nel campo del wealth management. Nel corso della presentazione del nuovo piano industriale è stata presentata la strategia del gruppo milanese che prevede una maggiore focalizzazione nella gestione dei grandi patrimoni attraverso l’arruolamento di nuovi professionisti e il rebranding di CheBanca! in Mediobanca Premier.

Private banking

L’apertura della sezione private banking è dedicata al sondaggio condotto da EY tra gli investitori europei dal quale emerge che i clienti più facoltosi non sono soddisfatti del loro intermediario di fiducia tanto che il 60% di loro pensa di cambiarlo nei prossimi tre anni.

Tax & Legal

La sezione Tax & Legal si apre con un’intervista di Tina Gullì, commercialista piemontese che ci ha raccontato l’evoluzione della professione che non può limitarsi ad una semplice assistenza fiscale.

Assicurazioni

Nella sezione Insurance abbiamo esaminato come mettersi al sicuro dalle catastrofi naturali sottoscrivendo delle adeguate coperture assicurative con Tommaso Ceccon di Generali Italia.

Investimenti

La vita dei trader sui mercati americani non è una passeggiata. Ne abbiamo parlato nell’intervista di apertura della sezione Investimenti.

Con Vontobel e Acepi abbiamo esaminato le ultime emissioni di certificati e il funzionamento dei certificati a leva.

La crescita dei pagamenti digitali e i test sull’euro digitale sono i temi affrontati con Marco Ferrero di Nexi nella sezione dedicata alle Imprese. Con gli esperti di Deloitte abbiamo poi fatto il punto sul contrasto al fenomeno del greenwashing nel mondo degli investimenti.

Immobiliare

Con Fabiana Megliola, responsabile dell’ufficio studi di Tecnocasa abbiamo esaminato il fenomeno degli affitti brevi.