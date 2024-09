Wall Street Italia, il sommario del magazine di settembre 2024

È online sull’App in formato digitale e anche nelle edicole italiane il numero di settembre 2024 del magazine Wall Street Italia, il mensile di economia, consulenza finanziaria e investimenti (clicca qui per abbonarti).

La cover story

La storia di copertina dal titolo “È l’ora dei fondi obbligazionari” è dedicata a PIMCO che ha spiegato come il contesto attuale sia estremamente favorevole per i bond. Il responsabile per l’Italia Adriano Nelli ha cercato di trasmettere l’importanza per gli investitori di sfruttare le attuali condizioni di mercato che risultano ideali per le obbligazioni.