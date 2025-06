Wall Street Italia, il sommario del magazine di marzo 2025

È online sull’App in formato digitale e a breve anche nelle edicole italiane il numero di marzo 2025 del magazine Wall Street Italia, il mensile di economia, consulenza finanziaria e investimenti (clicca qui per abbonarti). Di seguito il sommario con i temi salienti del nuovo numero.

Cover story

La cover story del mese è dedicata a Stefano Manfrone, Responsabile BNL BNP Paribas Life Banker, che ci ha raccontato l’evoluzione della consulenza olistica e le nuove opportunità offerte dal prossimo ingresso della rete di consulenti finanziari nel Private Banking & Wealth Management del gruppo.

Dossier

Donne, finanza ed economia. Un rapporto che può essere ancora migliorato. In questo numero del magazine abbiamo cercato di capire come rendere più efficace la presenza femminile nel mondo del risparmio e della consulenza finanziaria. Una maggiore consapevolezza verso questi temi può aiutare a crescere sia le famiglie sia il sistema finanziario.

Advisory

Nel nuovo numero troverete tutti gli spunti e tendenze che sono emerse dall’evento “Il valore della consulenza” che si è tenuto a Piazza Affari a febbraio. In particolare la ricerca di Nicola Ronchetti (Finer), realizzata in esclusiva per Wall Street Italia, mostra come la consulenza finanziaria debba evolversi tra digitalizzazione, longevità e nuovi modelli di interazione con i clienti.

Insurance

La sezione Insurance apre con un’intervsta a Vincenzo Cirasola (Anapa Rete ImpresAgenzia) che chiede un aggiornamento delle regole della professione di agente assicurativo per favorire l’ingresso di nuovi talenti e rispondere alle nuove sfide del settore.

Private Banking

Marco Bernardi, vice direttore generale di Banca Generali, ci ha spiegato come la banca del Leone investe sul lavoro di squadra e sul modello team, valorizzando l’esperienza dei banker senior, i giovani talenti e la crescente presenza femminile nella consulenza.

Impresa

La sezione si apre con un’intervista a Massimo Blasoni, fondatore di Sereni Orizzonti, un’azienda che cresce con un piano da 200 milioni di euro, puntando sulle RSA e sul senior living, un modello innovativo di assistenza agli anziani già diffuso in Europa e negli Stati Uniti.

Investimenti

Il resoconto degli Italian Certificate Awards, l’evento che ha premiato i migliori prodotti e reti distributive nel 2024, un anno da record per il mercato dei certificati, con Unicredit premiata come Emittente dell’Anno e volumi in forte crescita. Ma nolo solo. Nel numero abbiamo parlato anche delle ultime novità nel mondo degli investimenti e dei certificati.

Tax & Legal

Tra i temi trattati nel magazine di marzo l’analisi di Federico Pacelli e Francesco Pompei (DLA Piper) evidenzia come l’amministrazione Trump si stia opponendo alla tassazione minima globale, ma l’Ocese e l’Ue abbiano confermato il proprio impegno per una maggiore equità fiscale internazionale.