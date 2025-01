Wall Street Italia, il sommario del magazine di gennaio 2025

È online sull’App in formato digitale e a breve anche nelle edicole italiane il numero di gennaio 2025 del magazine Wall Street Italia, il mensile di economia, consulenza finanziaria e investimenti (clicca qui per abbonarti).

COVER STORY

Il mondo del wealth management è sempre attivo per fornire ai clienti servizi in grado di far fronte a molteplici esigenze. Alessandro Marchesin del gruppo Sella ci ha svelato la ricetta messa a punto per cogliere le migliori opportunità dai mercati finanziari e pianificare la gestione di patrimoni complessi come quelli delle famiglie imprenditoriali italiane.

DOSSIER

Pianificare meglio gli investimenti, aumentando la quota di azionario in portafoglio, consentirà agli italiani di far fronte all’allungamento della vita media e di ridurre il debito pubblico del Paese grazie ai maggiori capital gain. Un esempio virtuoso che è già stato adottato da anni negli Usa: sul numero di gennaio trovate tutto quello che serve per mantenere lo stesso tenore di vita anche in futuro.

ADVISORY

Con Massimiliano Maxia di AllianzGI abbiamo cercato di capire quali sono le opportunità di investimento nel corso del 2025 dopo il rally di Wall Street del 2024 e la fase di taglio dei tassi di interesse da parte delle principali banche centrali. Abbonati al magazine e scopri gli altri articoli di questa sezione.

PRIVATE BANKING

Secondo l’osservatorio sul private banking dell’università Liuc Cattaneo il settore dei grandi patrimoni dovrebbe proseguire a crescere anche nel 2025. Gli elementi che favoriranno l’ulteriore sviluppo del settore.

TAX&LEGAL

Nel mondo della distribuzione dell’energia si iniziano a registrare segnali di insolvenza da parte dei consumatori. Come affrontare questa fase secondo gli esperti dello studio La Scala, società tra avvocati.

INSURANCE

Il mondo bancario è sempre più attivo nella vendita di prodotti assicurativi in filiale. Gli esperti di EY ci hanno spiegato pregi e difetti di quello canale di vendita.

INVESTIMENTI

Kepler Cheuvreux è sempre più attiva in Italia nella progettazione di certificati di investimento su misura. Lo ha raccontato a Wall street Italia Irene Bellomo. Ma non è tutto, scopri le altre novità sul numero appena uscito. Sul versione digitale scopri gli altri articoli.

IMPRESA

La biometria e l’intelligenza artificiale semplificheranno i nostri spostamenti all’interno degli aeroporti. I piani di Sita per i viaggi smart di un futuro neanche tanto lontano.

REAL ESTATE

L’immobiliare è l’investimento preferito degli italiani. Lo certifica l’ultimo report del Centro Einaudi che evidenzia la ripresa del settore grazie agli acquisti effettuati dai trentenni.