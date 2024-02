Wall Street Italia, il sommario del magazine di febbraio 2024

È online il numero di febbraio 2024 del magazine Wall Street Italia il mensile di economia, consulenza finanziaria e investimenti (clicca qui per abbonarti).

La cover story

La storia di copertina dal titolo Il valore della gestione attiva è dedicata alla società di gestione M&G Investments. Secondo Andrea Orsi, Country Head per l’Italia, l’attuale fase di mercato sottolinea l’importanza della gestione attiva nel fixed income e nei private asset.

Il dossier

Nel dossier “Congelati dalla demografia” abbiamo esaminato i trend demografici e la relativa pianificazione finanziaria. In futuro si vivrà più a lungo ed è pertanto necessario risparmiare di più ed investire meglio anche per tenere conto dell’evoluzione della famiglia tradizionale.

Ma non è tutto. Abbiamo poi esaminato come aumentare la liquidità in portafoglio dopo i 60 anni. L’invecchiamento della popolazione impone nuove sfide patrimoniali ai cittadini che vedono aumentate le speranze di vita. Per affrontarle al meglio esistono strumenti finanziari pensati ad hoc proprio per gli over 60.

Il futuro è quindi tutto da ripensare. È necessario avere più risparmi a disposizione per essere pronti all’incertezza dell’invecchiamento. Un orizzonte temporale molto lungo in cui spalmare il benessere, che deve essere il massimo possibile. Ne abbiamo parlato anche con lo psichiatra Paolo Crepet.

Advisory

La sezione Advisory si apre con una intervista al presidente Anasf Luigi Conte che ci ha anticipato i temi che verranno affrontati nel corso dell’evento ConsuleTia 2024 che si terrà a Roma dal 19 al 21 marzo. Nella tre giorni romana si affronteranno i temi caldi della professione alle prese con la digitalizzazione e una maggiore sensibilità nei confronti della sostenibilità ambientale e sociale.

Tra le novità nel mondo della consulenza finanziaria abbiamo parlato anche del lancio di Mediobanca Premier. Non si tratta solo del rebranding della controllata Che Banca! ma di un progetto con il quale il gruppo Mediobanca punta a diventare leader nella fascia medio-alta del mercato consulenziale entro il 2026.

Private

Il lavoro in banca sta cambiando rapidamente, sulla spinta dell’innovazione tecnologica, e così variano anche le competenze richieste dai recruiter degli istituti di credito. Ne abbiamo parlato con Alessandro Castelli di Wyse che ci ha spiegato i motivi per cui i private banker sono finiti nel mirino degli head hunter.

Il private banking non comprende solo investimenti finanziari. A maggio è atteso il debutto di MyMusa, il portale web che ha l’obiettivo di valorizzare, attivare e animare le risorse nei luoghi della cultura. Ne abbiamo parlato con la fondatrice Annalisa Ferraro.

Tax & legal

“Investire in pool con il club deal” apre la sezione dedicata agli studi legali e professionali. Questa forma di investimento sta riscuotendo successo grazie a vantaggi fiscali e la possibilità di un contatto più diretto con la realtà acquisita. Il punto di Massimiliano Campeis.

Ma non è tutto. L’entrata in vigore della Global Minimum Tax di gruppi nazionali e multinazionali, impone alle imprese nuove sfide da affrontare. Una svolta normativa concordata con l’Ocse per evitare il fenomeno del dumping fiscale. Ne ha parlato Fedele Gubitosi dello studio Rock.

Assicurazioni

Difendere la capacità di risparmio e la salute è una delle priorità per gli italiani. L’allungamento della vita media degli italiani determina nuove sfide e fa emergere nuovi comportamenti e nuovi bisogni non solo finanziari. Ne abbiamo parlato sulle pagine di Wall Street Italia con Giancarlo Bosser di Generali Italia.

Investimenti

La sezione Investimenti si apre con un’intervista a Emanuele Grasso di Borsa Italiana che ci ha raccontato le ultime novità per il mondo dei certificate messe a punto dalla capogruppo Euronext.

Cosa succede a Wall Street nell’anno elettorale? Storicamente nell’anno in cui si vota negli States l’indice guida di Wall Street registra una performance media del 7%. A livello settoriale penalizzati i tecnologici, favoriti invece finanziari ed energetici.

Abbiamo poi esaminato i nuovi certificati Memory Cash Collect su panieri di azioni emessi da Vontobel e le prossime mosse di Barclays che è tornata sul mercato italiano con una strategia di lungo periodo.

Con Acepi abbiamo poi fatto il punto sull’innovazione di prodotto nel mondo dei certificati.

Impresa

La sezione Impresa si apre con la startup Krill Design che ha realizzato una proposta interessante: trasformare i rifiuti organici in un biopolimero, simile alla plastica ma degradabile, con cui stampare in 3D oggetti d’arredo.

Con gli esperti di Infinance abbiamo poi cercato di capire come creare valore con la sostenibilità. Dove c’è una sfida l’ingegno trova il modo di aguzzarsi per vincerla. Le soluzioni sono numerose e chi vi scrive vuole esporre le tre principali, tutte accomunate dallo stesso dilemma: l’aumento dei costi.

Immobiliare

Per Milano e Roma sono previsti ancora rincari per gli affitti. Dopo i segnali di graduale rallentamento dei rincari degli affitti in Europa di fine 2023, la sfida principale sarà legata alla disponibilità di alloggi. Ne abbiamo parlato con Luca Contella di HousingAnywhere.