Wall Street Italia, il sommario del magazine di febbraio 2023

È online il numero di febbraio 2023 del magazine Wall Street Italia il mensile di economia, consulenza finanziaria e investimenti (clicca qui per abbonarti) che presenta una grafica rinnovata.

La cover story

La storia di copertina è dedicata alla società di gestione Vontobel Asset Management. Con Matteo Villani e Dario Carfizzi abbiamo fatto il punto sui mercati finanziari e le prossime mosse della società di gestione svizzera sul mercato italiano.

Il dossier

Il dossier di questo mese è intitolato “Il valore della consulenza finanziaria”, nel quale sono stati anticipati alcuni dei temi della conferenza organizzata da Wall Street Italia per il 16 febbraio 2023 a Palazzo Mezzanotte. I vertici delle istituzioni di settore, i responsabili delle principali reti di consulenza si confronteranno sui temi che più da vicino influenzano l’attività dei professionisti della consulenza mentre alcune case di gestione forniranno i loro punti di vista per orientarsi sui mercati finanziari.

Sempre all’interno del dossier, un articolo di Nicola Ronchetti evidenza quali sono le cinque priorità per il mondo della consulenza finanziaria.

Ma non solo. Abbiamo poi ricordato quali sono le strategie di Warren Buffett per uscire indenni dai mercati finanziari in tempesta.

Advisory

Nella sezione dedicata ai consulenti finanziari Carlo Grazioli e Domenico Loizzi di Consultinvest raccontano le prossime mosse del gruppo finanziario modenese che sta svolgendo un ruolo di aggregatore nel panorama della consulenza finanziaria.

E’ tempo di Consulentia, l’evento annuale organizzato dall’Anasf che si terrà da 14 al 16 marzo a Roma. Al centro dei lavori della tre giorni la nuova direttiva europea sulla remunerazione dei consulenti finanziari e la valorizzazione dei professionisti junior.

Private

Nella sezione dedicata ai private banker, Paolo Maria Cosmelli di Kairos sottolinea la ricetta per gestire al meglio le esigenze della clientela più sofisticata grazie anche al supporto della capogruppo, la svizzera Julius Baer.

Un report di Knight Frank ricorda poi che in testa alle preferenze di investimento della clientela più sofisticata c’è ancora l’investimento nel mattone di pregio, seguito dalla tecnologia e dalle azioni.

Tax & Legal

Nella sezione dedicata a Tax & legal abbiamo esaminato il nuovo provvedimento di affrancamento al 14% previsto della legge di bilancio 2023 per i capital gain realizzati alla fine del 2022 su azioni e fondi comuni.

Con Massimiliano Campeis, partner dell’omonimo studio, sono stati presi in esame le modalità con le quali gestire i pleasure asset come trust e fondazioni.

Assicurazioni

Nella sezione dedicata alle Assicurazioni Walter Boz, fondatore di Mckinsy&Levi, ha illustrato l’attività dell’insurtech advisor che aiuta le Pmi a scegliere le coperture più adatte per coprirsi dai rischi che possono compromettere l’attività aziendale.

Investimenti

La sezione Investimenti si apre con il punto di vista sull’economia e i mercati finanziari di Nouriel Roubini. L’economista sottolinea i rischi legati ad un contesto di elevata inflazione e crescenti rischi geopolitici consigliando un’asset allocation prudente.

Nelle pagine seguenti l’amministratore delegato di Conio, Christian Miccoli, ha sottolineato l’importanza del wallet quando si opera con le criptovalute.

Silvia Vianello ci ha poi ricordato i dieci errori da evitare per avere una pensione serena.

Sempre all’interno della sezione Investimenti abbiamo esaminato i nuovi certificati Cash Collect di Unicredit e i Memory Cash Collect di Vontobel. Ma non è tutto per il mondo dei certificati. Con Acepi è stato illustrato anche il funzionamento degli Airbag Cash Collect.

Impresa

Nell’apertura della sezione Impresa Alessandro Binello, co-fondatore di Quadrivio Group, ci racconta come il private equity può supportare la crescita delle Pmi italiane.

Le recenti vicende giudiziarie legate al mondo del calcio hanno portato alla luce i problemi legati alla ricerca di equilibri finanziari per il mondo dello sport. Ne ha scritto Ivan Fogliata di Infinance.

Marco Fortis, direttore della Fondazione Edison, ha evidenziato gli elementi di forza che hanno favorito la forte ripresa dell’economia italiana dopo un ventennio di crescita amorfa.

Cosa devono fare le imprese per far fronte all’inflazione? Secondo Deloitte un aiuto concreto arriva dalla digitalizzazione dei processi interni che porterà ad una riduzione dei costi aziendali per garantire un’adeguata redditività.