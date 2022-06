Wall Street, Dow Jones in forte calo. La nostra analisi tecnica sull’indice

Il Dow Jones è in forte calo da questa mattina, anche all’apertura di Wall Street la situazione non è migliorata. A pesare sugli indici sono state le parole del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, che ieri ha affermato che con ogni mezzo e possibilità l’obiettivo principale adesso è ridurre l’inflazione, anche se ciò dovesse avere delle conseguenze. L’era del denaro a buon mercato che aveva sovralimentato i prezzi delle azioni per anni sta volgendo al termine. Il drammatico calo dei prezzi delle attività di quest’anno è stato guidato da indici ad alto contenuto tecnologico e da titoli più sensibili all’aumento dei tassi di interesse.

Nel frattempo, il Core PCE statunitense, l’indicatore di inflazione preferito dalla Fed, è risultato migliore del previsto. Il Dow Jones ha così registrato un leggero rimbalzo, che però potrebbe non durare a lungo.

Analisi dell’indice Dow Jones

Da un punto di vista tecnico, ieri abbiamo avuto una candela giornaliera indecisa vicino all’area di supporto 31.000.

Abbiamo spinto al di sotto del supporto in modo aggressivo nelle contrattazioni pre-market, mentre ci avviciniamo alla prossima area di supporto 30.500. Potremmo vedere un rimbalzo qui, che potrebbe offrire agli aspiranti venditori un’opportunità migliore intorno all’area 31.000.

I livelli intraday da considerare sono i supporti a: 30.500, 30.000 e 29.500. I livelli di resistenza più importanti sono a quota: 31.000, 31.420, 31.900.