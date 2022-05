Wall Street al rialzo, si dissipano le preoccupazioni sulla crescita

Venerdì positivo per Wall Street, i titoli statunitensi sono saliti in rialzo, spinti da utili ottimistici, forza della spesa al consumo e segnali di un picco dell’inflazione, attenuando le preoccupazioni per un forte rallentamento della crescita economica.

Tutti gli 11 principali settori dell’S&P 500 sono avanzati negli scambi mattutini, con i comparti della tecnologia e dei beni voluttuari in crescita del 2,2% ciascuno.

Ulta Beauty ha guadagnato l’11,1% raggiungendo la vetta dell’indice S&P 500 dopo che il rivenditore di prodotti di bellezza ha pubblicato ottimi risultati nel primo trimestre, aiutato dall’allentamento del contenimento del COVID-19.

Dell Technologies Inc è balzata dell’11,6% dopo aver registrato profitti e ricavi trimestrali ottimistici poiché le aziende hanno investito molto nel supporto del lavoro ibrido.

Il rapporto del Dipartimento del Commercio ha mostrato che la spesa dei consumatori è aumentata di uno 0,9% più del previsto ad aprile e l’inflazione è aumentata a un ritmo più lento, aumentando le speranze che la Federal Reserve non possa aumentare i tassi in modo aggressivo come si pensava in precedenza.

Anche la crescita della spesa di marzo è stata rivista all’1,4% dall’1,1%. L’indice dei prezzi delle spese per consumi personali, l’indicatore di inflazione preferito dalla Fed, ha guadagnato lo 0,2% il mese scorso dopo essere salito dello 0,9% a marzo.

“Se il consumatore è in grado di continuare a spendere e il numero precedente è stato rivisto al rialzo, questa è una buona notizia”, ​​ha affermato Robert Pavlik, senior portfolio manager di Dakota Wealth. “In questo momento è solo un rally in un mercato ribassista … il mercato è appena diventato estremamente ipervenduto e le persone sono alla ricerca di occasioni”.

Giovedì i principali indici di Wall Street hanno chiuso in forte rialzo dopo che alcune prospettive ottimistiche sugli utili al dettaglio, dati economici contrastanti e verbali meno aggressivi della riunione della Federal Reserve statunitense hanno riportato gli acquirenti sul mercato.

I tre principali indici sono sulla buona strada per ottenere la serie di sconfitte settimanali più lunghe degli ultimi decenni.

L’indice S&P 500 di riferimento, il Dow e il Nasdaq sono aumentati di oltre il 5% ciascuno finora questa settimana, mettendoli sulla buona strada per il loro miglior guadagno settimanale da metà marzo.

Il Dow Jones Industrial Average è in rialzo dell’0,9%, l’S&P 500 dell’1,77% e il Nasdaq Composite è in rialzo del 2,67%.

Gap Inc e American Eagle Outfitters sono scese rispettivamente del 3,6% e del 3,4%, dopo che i rivenditori di abbigliamento hanno ridotto le loro previsioni di profitto annuale a causa di un’inflazione elevata da decenni.

L’indice di volatilità CBOE è sceso per la terza sessione consecutiva e l’ultima volta si è attestato a 25,90 punti.