Vuoi avere successo nella vita? Ecco il consiglio di Warren Buffett

Fonte di ispirazione per numerosi aspiranti imprenditori e miliardari in tutto il mondo, Warren Buffett, il proprietario della Berkshire Hathaway, in molte occasioni ha elargito ottimi consigli.

Ben 15 anni fa mentre rispondeva alle domande degli azionisti e dei fan durante la Berkshire Hathaway Annual Meeting, un adolescente gli chiese quale consiglio avrebbe dato a un giovane per avere successo. Ebbene l’oracolo di Ohama ha dato una risposta valevole qualunque sia la tua età o fase della vita.

Frequenta persone migliori di te. Scegli i soci con comportamento migliore del tuo e vai in quella direzione.

Quando si sceglie di circondarsi di individui migliori e più intelligenti, imparando dalle loro abitudini di successo, disse Buffett, si assorbono le loro conoscenze e si diventa migliori e più intelligenti.

Al contrario, chi trascorre del tempo con i pessimisti, finisce per diventare come loro, limitando gravemente la possibilità di successo.

Di quali persone circondarsi oggi per avere successo

In primis è bene individuare persone che vivono secondo giusti valori. Poi di coloro che fanno ciò che amano. Il CEO di Apple Tim Cook ha detto: “Fai ciò che ami, mettici dentro tutto il tuo cuore e poi divertiti”. Fare ciò che si ama fornisce lo scopo della vita.

Terzo, circondarsi di persone che ascoltano veramente. Coloro che hanno molto successo sono anche in grado di ascoltare, accettano critiche perché sanno che questo li renderà migliori.

Infine, per avere successo nella vita è importante circondarsi di persone che vivono e lavorano con la loro integrità. Buffett una volta disse che non si dovrebbe mai assumere qualcuno senza integrità, non importa quanto sia intelligente.