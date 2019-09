Voto record su Rousseau: si sono già espressi in 73mila

Sono in corso fino alle 18 di oggi le votazioni sulla piattaforma Rousseau, il cui esito deciderà la sorte dell’alleanza fra Pd e M5s. Già dalle prime ore di votazione era emerso con chiarezza che quella di oggi sarebbe stata la consultazione più partecipata fra quelle finora organizzate sulla piattaforma del M5s. Si erano stimati circa 100mila aventi diritto al voto alla vigilia della consultazione e, di questi, già 73.000 hanno espresso la propria volontà sul “sistema operativo” del Movimento. E’ stato superato di gran lunga il precedente record di circa 56mila voti, espressi in occasione della riconferma di Luigi Di Maio come leader del M5s. Davide Casaleggio, presidente dell’Associazione Rousseau che gestisce la piattaforma ha commentato con soddisfazione il risultato parziale: “E’ un record mondiale”.

Nel frattempo, Di Maio ha messo l’accento sui punti del programma rivelato oggi a ridosso della votazione sulla piattaforma: “Tutti i 20 punti che il MoVimento 5 Stelle ha presentato al Presidente Conte sono affrontati nel Programma di Governo”, ha dichiarato il vicepremier su Facebook, “dal blocco dell’aumento dell’Iva al salario minimo, dal taglio del cuneo fiscale agli aiuti a famiglie e disabili, dallo stop agli inceneritori alle trivelle”.

Il senatore dem Matteo Renzi, che ha aperto per primo all’alleanza con lo storico rivale, ha mostrato scetticismo sulla possibilità concreta che Rousseau possa decretare la fine dell’alleanza: “Non credo che il M5s voglia suicidarsi e che ci siano dubbi: è un atto di responsabilità, se non si va a un governo si va a elezioni con l’aumento dell’Iva e la recessione, non solo un bagno di sangue per l’Italia ma anche per i grillini. Sono ottimista perché facciano prevalere il buonsenso”.

Il totoministri, poi, prosegue con insitenti indiscrezioni che vedrebbero il leader del M5s fuori dai suoi precedenti ministeri del Lavoro e dello Sviluppo economico, per approdare agli Esteri. Al Pd, verrebbero concessi gli importanti dicasteri dell’Economia e delle Infrastrutture