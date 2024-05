Volkswagen: auto elettriche da 20mila euro nel 2027

Volkswagen lancia il progetto per la mobilità entry-level completamente elettrica. Il progetto ora deciso è un’altra pietra miliare sulla strada della diffusione della mobilità elettrica in Europa.

La casa automobilistica tedesca sta già lavorando intensamente alla “Electric Urban Car Family”, con la quale il Brand Group Core presenterà auto elettriche già alla fine del 2025, con prezzo accessibile, ben al di sotto dei 25.000 euro.

Volkswagen apre all’elettrico

Nel dettaglio la casa di Wolfsburg prevede due nuove auto compatte, una di VW e una di CUPRA, e due piccoli SUV, uno di Škoda e uno di VW. Tutti e quattro i veicoli saranno costruiti in Spagna.

Volkswagen sta lavorando da tempo per offrire veicoli elettrici compatti e particolarmente economici nella fascia di prezzo intorno ai 20.000 euro. In questo modo, i marchi del Gruppo mantengono la promessa di creare una mobilità per tutti e continuano a facilitare l’ingresso nella mobilità elettrica. Con la diversità dei suoi marchi, il Gruppo Volkswagen si assume anche la responsabilità sociale di una mobilità sostenibile e accessibile.

Oliver Blume, CEO del Gruppo Volkswagen ha commentato:

“Generazioni di persone associano i forti marchi del Gruppo Volkswagen alla loro prima auto e a una mobilità accessibile. Come Gruppo con marchi forti, continuiamo ad assumerci questa responsabilità sociale. Per questo motivo sono molto contento che stiamo lanciando un progetto orientato al futuro. Si tratta di una mobilità elettrica entry-level dall’Europa per l’Europa. In questo modo, combiniamo un chiaro impegno nei confronti dell’Europa come sede industriale, una politica industriale europea e, in ultima analisi, agiamo nell’interesse dei clienti europei.”

Thomas Schäfer, CEO del marchio Volkswagen e responsabile del Brand Group Core:

“Il futuro è elettrico. Affinché la mobilità elettrica si diffonda, sono necessari veicoli attraenti, soprattutto nel segmento di base. La nostra promessa di marca è: elettromobilità per tutti. Questa promessa viene ora mantenuta nel Brand Group Core. Nonostante il prezzo interessante, i nostri veicoli stabiliranno degli standard nel segmento base in termini di tecnologia, design, qualità ed esperienza del cliente. Questo compito è diventato più impegnativo a causa dell’aumento dei costi dell’energia, dei materiali e delle materie prime. Una cosa è chiara: la mobilità elettrica dall’Europa per l’Europa può avere successo solo con il sostegno politico e condizioni quadro competitive”.

Per questo progetto Volkswagen si affiderà a un elevato grado di localizzazione in Europa, che a sua volta avvantaggia l’Europa come sede industriale. Un altro vantaggio del progetto è la riduzione dei lunghi percorsi di trasporto dei componenti e di conseguenza si evita l’inquinamento da CO2.