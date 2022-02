Volatilità? Maggiori opportunità di acquisto: parola di Warren Buffett

Un inizio anno particolarmente complesso per i mercati quello del 2021, vuoi per via dei timori circa la stretta monetaria della Federal Reserve (Fed), vuoi per l’incertezza relativa alle attuali tensioni tra Russia e Ucraina, a cui si aggiungono alcuni indicatori economici incerti e i risultati sotto le attese da parte di alcune aziende americane di alto profilo.

La parola d’ordine che caratterizza i movimenti delle borse è un’elevata volatilità a breve termine. Ma chi l’ha detto che la volatilità dei mercati è un problema per chi investe? Sicuramente non Warren Buffett, l’amministratore delegato della Berkshire Hathaway, uno dei più grandi se non il più grande investitore vivente al mondo, respinge l’idea che la volatilità rappresenti un rischio anzi a Buffett piace la volatilità dei mercati perché si traduce in maggiori opportunità di acquisto.

Le azioni sono più volatili dei contanti o delle obbligazioni, ma sono più sicure da possedere nel lungo periodo, dice Buffett. L’oracolo di Ohama accoglie con favore la volatilità dei mercati in quanto servono occasioni, e i movimenti di prezzo a breve termine non influenzano i suoi rendimenti a lungo termine.

Buffett, cosa pensa della volatilità

L’investitore miliardario e CEO della Berkshire Hathaway ha sostenuto che possedere azioni è più sicuro che tenere contanti o obbligazioni nel lungo periodo, anche se i prezzi delle azioni si muovono molto di più. Business Insider ha raccolto 8 delle migliori citazioni di Buffett sulla volatilità. Eccole di seguito.