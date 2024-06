Vienna è la città più vivibile al mondo

Considerata tra le più belle città del mondo da visitare, Vienna è stata incoronata ancora una volta la città più vivibile del mondo nella classifica annuale dell’Economist Intelligence Unit (EIU). Organizzazione sorella dell’Economist, ha classificato 173 città in tutto il mondo in base a una serie di fattori significativi, tra cui l’assistenza sanitaria, la cultura e l’ambiente, la stabilità, le infrastrutture e l’istruzione.

Il rapporto annuale mira a mostrare quanto una città sia confortevole o vivibile e ha esaminato 173 città a livello globale sulla base di 30 indicatori organizzati in cinque categorie: stabilità, assistenza sanitaria, cultura e ambiente, istruzione e infrastrutture.

Indice Quali sono le città più vivibili del mondo nel 2024

E Vienna è in cima alla lista per il terzo anno consecutivo, ricevendo punteggi “perfetti” in quattro delle cinque categorie – la città ha ottenuto un punteggio inferiore per la cultura e l’ambiente a causa di un’apparente mancanza di eventi sportivi di rilievo. Grazie ai suoi punteggi perfetti per stabilità, assistenza sanitaria, istruzione e infrastrutture, Vienna ha guidato la classifica di quest’anno, seguita da vicino dalle sue controparti dell’Europa occidentale: Copenaghen, Danimarca, al secondo posto e Zurigo, Svizzera, al terzo.

Secondo l’EIU Global Liveability Index per il 2024, il punteggio complessivo di Vienna, pur essendo il più alto della lista, ha subito un lieve calo nelle categorie cultura e ambiente, “a causa della mancanza di grandi eventi sportivi”.

“L’indice di vivibilità dell’EIU è aumentato di poco nell’ultimo anno”, si legge nel rapporto. “Il calo della stabilità e delle infrastrutture in diverse città delle economie avanzate è stato compensato da miglioramenti strutturali nella sanità e nell’istruzione in diverse città dei mercati in via di sviluppo”.

Ecco le 10 città più vivibili del mondo, secondo l’EIU.

Vienna, Austria Copenaghen, Danimarca Zurigo, Svizzera Melbourne, Australia Calgary, Canada Ginevra, Svizzera Sydney, Australia Vancouver, Canada Osaka, Giappone Auckland, Nuova Zelanda

Quattro città dell’Asia-Pacifico sono entrate nella top 10 di quest’anno: Melbourne e Sydney, Osaka, Giappone e Auckland, Nuova Zelanda.

Melbourne, Sydney e Vancouver sono entrate nella top 10 di quest’anno, ma sono scivolate “a causa di una significativa carenza di disponibilità di alloggi”, ha dichiarato l’EIU. Per lo stesso motivo, Toronto è scesa al 12° posto quest’anno, dopo essersi classificata tra le prime 10 nei due anni precedenti.

L’Europa occidentale è stata la regione con i migliori risultati a livello globale in termini di vivibilità, con un punteggio complessivo di 92 su 100. Tuttavia, rispetto all’anno scorso è scesa a causa dell’aumento delle proteste e della criminalità che hanno pesato sulla categoria della stabilità, secondo il rapporto.

Il Nord America è stata la seconda regione migliore, con un punteggio medio di 90,5 su 100 e la posizione più alta per l’istruzione. Tuttavia, secondo l’EIU, la crisi abitativa in corso in Canada ha fatto scendere il punteggio delle infrastrutture della regione.