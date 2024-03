WSI Smart Talk – Tassi d’interesse, mercati finanziari e venti di guerra

Le fiammate belliche delle ultime settimane preoccupano, in questo scenario le banche centrali continuano a monitorare l’inflazione e i dati economici in vista delle prossime scelte da fare sui tassi d’interesse. Questi i temi al centro della puntata di WSI Smart Talk dal titolo “Tassi d’interesse, mercati finanziari e venti di guerra“, dedicata al contesto macroeconomico attuale. Ospiti del direttore Leopoldo Gasbarro, il professore Massimiliano Marzo e l’economista Coleman Kendall. La diretta è in programma alle 19:00.

