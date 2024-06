Giovedì 6 giugno, la BCE di Christine Lagarde potrebbe annunciare il primo taglio sui tassi d’interesse dell’Eurozona dal 2022. Noi saremo live dalle 14:00, con Aleksandra Georgieva, per seguire in diretta l’attesa e la conferenza stampa di Lagarde, anche con il commento dei massimi esperti del settore: Angelo Drusiani, Banca Ersel; Angelo Ciavarella, University of Greenwich; Filippo Diodovich, IG.

Condividi questo video