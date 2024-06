WSI Smart Talk – Ricchezza e risparmi crescono con l’impresa

I Private Market rappresentano la nuova frontiera di investimento per migliorare le performance dei portafogli e aumentare le fonti di finanziamento per le imprese. Questo in estrema sintesi uno dei messaggi principali lanciati nella nuova puntata di WSI Smart Talk dal titolo “Ricchezza e risparmi crescono con l’impresa”, che verrà trasmessa oggi alle 15, in cui si sono confrontati Paolo Martini, Amministratore Delegato di Azimut Holding, Manuel Pozzi, Investment Director Italia di M&G Investments, Paolo Paschetta, Equity Partner e Country Head Italia di Pictet Asset Management, Marco Giorgino, Professore di Financial Markets del Politecnico di Milano e Vito Grassi, imprenditore. Segui la diretta.

