WSI Smart Talk – Italia ed Europa: cosa serve per il rilancio

La ricetta per il rilancio di Italia ed Europa passa per maggior investimenti, equilibrio nella politica sui tassi d’interesse e nella gestione della spesa pubblica. Questo in estrema sintesi uno dei messaggi principali lanciati nella nuova puntata di WSI Smart Talk dal titolo “Il tempo del disordine”, che verrà trasmessa oggi alle 15. Ospite del nostro direttore Leopoldo Gasbarro è Davide Serra, fondatore e amministratore delegato di Algebris Investments.

