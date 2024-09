Viaggi da sogno e altri premi nel Trading Game 2024 di Societe Generale

Il 30 settembre avrà inizio l’edizione 2024 di “SG Trading Masters”, il concorso a premi lanciato da Societe Generale, che ti offre la possibilità di vivere un’esperienza di trading e testare le tue abilità con un capitale virtuale. Tra i premi più ambiti ci sono viaggi all-inclusive in destinazioni da sogno come Messico e Zanzibar.

Come funziona il Trading Game 2024: tre fasi ricche di novità

Il concorso di Societe Generale è strutturato in tre fasi di gioco, ciascuna indipendente. Si inizia con la Sessione di Formazione, come nell’edizione precedente, dove i partecipanti devono rispondere a due quiz: uno sui prodotti di trading (Turbo, Leva Fissa, ETC/ETN e Covered Warrants) e l’altro sui prodotti d’investimento (Discount, Equity Protection, Bonus e Benchmark). Il quiz sui prodotti di trading sarà disponibile già dal 30 settembre, mentre quello sui prodotti investment sarà accessibile dal 7 ottobre, come indicato dal regolamento. Per entrambi i quiz, i partecipanti avranno tempo fino a mezzogiorno dell’11 ottobre per rispondere e cercare di ottenere il punteggio massimo. Al termine di questa fase, verranno premiati i tre partecipanti con il maggior numero di risposte esatte, con un’estrazione in caso di parità.

La seconda fase, il Turbo & Discount Game, si terrà dal 14 al 18 ottobre. Ogni giocatore dovrà selezionare un profilo di gioco, Trading o Investment, che non potrà essere modificato durante questa fase. I partecipanti con il profilo Trading utilizzeranno solo Certificati Turbo, mentre coloro che sceglieranno il profilo Investment useranno solo certificati Discount. L’obiettivo è garantire un’opportunità equa per entrambi i tipi di investitori, permettendo anche ai giocatori abituati a prodotti d’investimento come i Discount Certificate di competere per i premi.

Nell’ultima fase, il Trading & Investment Products Game, che durerà dal 21 ottobre al 1° novembre, i giocatori dovranno nuovamente scegliere tra i profili Trading o Investment. A seconda della scelta, potranno negoziare virtualmente prodotti di trading come certificati Turbo e Leva Fissa oppure prodotti investment come Discount, Equity Protection Cap e Recovery TOP Bonus. Non sarà possibile modificare il profilo scelto, ma i partecipanti potranno optare per un profilo diverso rispetto alla fase precedente. La seconda e terza fase si svolgeranno su una piattaforma di negoziazione virtuale sviluppata da TraderLink Italia e ogni giocatore avrà a disposizione un capitale teorico di 100mila euro per competere.

Giocare in squadra: una chance in più nella terza fase

Il concorso è aperto a tutti i maggiorenni residenti in Italia, ed è completamente gratuito. Le iscrizioni si aprono il 30 settembre e saranno possibili fino al 1° novembre tramite il sito https://sgtradingmasters.traderlink.it. Ogni partecipante potrà iniziare a giocare una volta ricevuta la conferma dell’avvenuta registrazione.

Come nell’edizione precedente, si possono formare squadre composte da esattamente quattro giocatori. Ogni team dovrà essere formata entro il 18 ottobre per poter partecipare alla terza fase, il Trading & Investment Products Game. Le squadre potranno essere composte da giocatori con profili di gioco differenti (Trading o Investment), rendendo la competizione ancora più interessante.

Premi esclusivi per i migliori trader

Durante la Sessione di Formazione, i primi tre classificati in base al numero di risposte corrette verranno premiati con un iPhone 15 da 128 GB.

Alla fine della seconda fase, il Turbo & Discount Game, ci saranno due classifiche: una per i giocatori con il profilo Trading e una per quelli con il profilo Investment. I primi tre classificati di ciascuna categoria verranno premiati in base alla loro performance. I primi premi includono viaggi all-inclusive di 8 giorni e 7 notti in Messico o Zanzibar per due adulti, mentre i secondi classificati potranno vincere un televisore HD o una e-bike. Per i terzi classificati è previsto un buono per una cena per due in un ristorante stellato Michelin.

Durante l’ultima fase, il Trading & Investment Products Game, i partecipanti potranno competere sia singolarmente sia in squadra. Anche qui ci saranno due classifiche separate e i primi tre classificati di ciascuna graduatoria riceveranno premi simili a quelli della fase precedente. Inoltre, la squadra vincitrice riceverà un buono Amazon da 500 euro per ogni componente. Infine, il giocatore che otterrà la miglior performance in una singola giornata di negoziazione vincerà un weekend lungo (4 giorni/3 notti) nel Chianti per due persone.

Concorso a premi di Societe Generale “SG Trading Masters 2024” che si svolge dal 30 settembre 2024 al 30 novembre 2024. Montepremi complessivo pari ad 50.934,88 euro (iva inclusa). Il Regolamento del Concorso è consultabile sul sito https://sgtradingmasters.traderlink.it.