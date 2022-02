Vi presento Directa

di Giuliana Fittante

Nomen omen: fondata nel 1995 con l’obiettivo di consentire all’investitore privato l’operatività diretta sui mercati finanziari, Directa Sim è stata il primo broker italiano a fornire il servizio di trading online e uno dei primi al mondo.

Nel corso degli anni si è sempre impegnata, anche con cospicui investimenti in denaro e risorse umane d’eccellenza, a perfezionare tecnologie e servizi, ottenendo lusinghieri risultati e una progressiva crescita del numero di clienti, arrivato oggi a oltre 50.000.

Il cliente tipo è stato storicamente il trader molto attivo, che esegue numerose operazioni giornaliere per sfruttare al meglio le opportunità offerte dal mercato.

Oggi, però, in un contesto di mercato radicalmente mutato, in cui anche i risparmiatori prudenti e tendenzialmente “cassettisti” sempre più difficilmente trovano risposte adeguate ai loro obiettivi nel sistema bancario tradizionale, Directa offre anche servizi e investimenti più in linea con la loro ottica di lungo termine, permettendo di negoziare con procedure più snelle e costi

ridotti un’ampia gamma di certificati e di fondi quotati.

Un valore aggiunto di grande rilievo è la tranquillità offerta dal potersi affidare a un broker italiano al 100%, regolato e vigilato da Banca d’Italia e Consob, che seleziona per la negoziazione solo mercati regolamentati e strumenti finanziari affidabili e molto liquidi e fornisce con il regime amministrato una gestione fiscale completa, senza incombenze per il cliente.

Directa, è inoltre presente su tutto il territorio italiano grazie alla partnership ventennale con una selezione di Istituti di Credito. Più di 2500 sportelli bancari offrono il servizio di trading e investing della Sim Torinese dando l’opportunità ai propri clienti di mantenere denaro e titoli sul conto aperto presso la Banca Convenzionata e fare investimenti con i prodotti e le piattaforme Directa.

A coronamento della sua costante evoluzione, nel dicembre 2021 Directa si è quotata sul segmento EGM di Borsa italiana, incontrando subito il favore degli investitori:il periodo di bookbuilding è stato chiuso in anticipo, dato che le richieste preliminari hanno superato di molto la quantità di azioni disponibili, e dopo l’inizio della negoziazione il valore del titolo è arrivato in pochi giorni fino al raddoppio.

Formazione

Da anni Directa ha fatto della formazione a 360° il suo fiore all’occhiello.

Relatori e formatori sono impegnati nella divulgazione della cultura finanziaria in tema di investimenti e di risparmio con un ricco calendario di webinar che spaziano tra vari argomenti, avvalendosi anche dell’intervento di ospiti qualificati.

Con Market Briefing | directa TV ogni giorno, dalle 8:45, l’apertura delle Borse Europee è commentata da Davide Biocchi, Stefano Bargiacchi e i loro ospiti; si affrontano temi caldi di attualità ed economia.

Alle Criptovalute e ai Mercati USA è dedicato il nuovo appuntamento settimanale Directa con Stefano Bargiacchi, rivolto a investitori e trader che desiderino approfondirne la conoscenza.

In collaborazione con alcuni Istituti universitari è stata inoltre avviata l’iniziativa “Finance and Trading school”, settimane di formazione in periodi estivi e invernali (summer and winter edition) dedicate agli studenti degli atenei.

Assistenza ai clienti

Per gli italiani anche il poter ricevere assistenza nella propria lingua costituisce un importante vantaggio.

L’assistenza Clienti é fornita da professionisti competenti con esperienza pluriennale maturata all’interno dell’azienda stessa.

Il Servizio Clienti risponde direttamente dalla sede ed è quindi in stretto contatto con tutte le aree dell’azienda.

Inoltre, per i primi 3 mesi dall’apertura del conto, un referente dedicato dapprima supporta personalmente il Cliente in tutte le fasi di onboarding e successivamente ne favorisce l’orientamento tra i vari aspetti della sua nuova operatività.