Venezuela, quando i fondi avvoltoio possono “fare del bene”

Il nome stesso, fondo avvoltoio, lascia pensare a un comportamento predatorio rivolto verso bersagli indeboliti, eppure anche il modello di questi fondi può produrre esternalità positive impensate. Lo ha detto al Financial Times Arturo Porzecanski (American University) citando il celebre caso che vide contrapposti per 15 anni il fondo Elliott contro l’Argentina. E’ grazie a quella battaglia legale che migliaia di pensionati italiani poterono rivedere i propri soldi.

“È stato grazie al fondo Elliott che 50.000 pensionati in Italia sono stati pagati”, ha detto Porzecanski, “se non fosse stato per Elliott, non avrebbero avuto un centesimo. Le cause legali e gli i fondi avvoltoio hanno svolto in passato un ruolo molto costruttivo e spero che svolgeranno un ruolo molto costruttivo nella prossima ristrutturazione [del Venezuela]. Ciò inizia con la difesa dei tuoi diritti”.