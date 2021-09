Vecchiaia: tutto quello che c’è da sapere per affrontarla sereni

In molte analisi economiche la vecchiaia è considerata soprattutto un problema. Vivere più a lungo minaccia gli equilibri dei sistemi pensionistici e del welfare, tende a far aumentare la popolazione che vive sul pianeta con ovvie ripercussioni ambientali, richiede maggiori attenzioni verso la pianificazione finanziaria a lungo termine – perché la nozione stessa di lungo termine si estende per più anni.

E’ importante, dunque, sviluppare un rapporto sano con un’aspettativa di vita più lunga, ha affermato la direttrice del Stanford Center on Longevity, Laura Carstensen, in un’intervista rilasciata a due dirigenti di Morningstar. Ecco i consigli emersi dalla conversazione.