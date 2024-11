VanEck quota Pyth ETN per ampliare l’offerta di soluzioni sulle criptovalute

Il gestore patrimoniale VanEck quota oggi il VanEck Pyth ETN su Euronext Amsterdam e Euronext Paris. Con questa Exchange Traded Note (ETN), gli investitori possono partecipare alla performance della criptovaluta PYTH, il token della rete Pyth, senza doverlo acquistare o conservare direttamente. La rete Pyth è un protocollo oracolo decentralizzato che consente agli smart contract di interagire con i dati del mondo reale, eseguire calcoli sicuri fuori catena e comunicare con altre reti blockchain.

Senza protocolli oracolo affidabili, le blockchain sarebbero isolate e incapaci di interagire con dati esterni alla propria rete. Gli oracoli lavorano solitamente in background, raccogliendo dati come feed sul prezzo degli asset, dati meteorologici e risultati sportivi, rendondoli disponibili agli smart contract. Di conseguenza, sono indispensabili per settori come la finanza decentralizzata (DeFi), le assicurazioni e altri.

La rete Pyth è specializzata in dati ad alta frequenza, rendendola ideale per i mercati finanziari che richiedono dati in tempo reale. Pyth utilizza dati di prima mano, provenienti direttamente da borse, società di trading e istituzioni finanziarie, offrendo trasparenza e un processo di aggregazione verificabile. Pyth premia i fornitori di dati in base al valore e all’accuratezza dei dati, piuttosto che al loro volume, creando incentivi per la fornitura di informazioni di alta qualità e affidabili.

“Gli smart contract basati sulla tecnologia blockchain stanno acquisendo un’importanza crescente nel mondo finanziario grazie alle loro numerose applicazioni e le reti oracolo svolgono un ruolo cruciale nel permettere un utilizzo concreto degli smart contract “, afferma Martijn Rozemuller, CEO di VanEck Europe. “Con il nostro Pyth ETN, gli investitori hanno l’opportunità di partecipare allo sviluppo di una rete come Pyth che ha il potenziale per diventare un elemento cruciale dell’infrastruttura delle applicazioni DeFi.”

Il VanEck Pyth ETN riflette la performance del MarketVector Pyth Network VWAP Close Index, legato al prezzo del token PYTH, la criptovaluta interna della rete Pyth utilizzata per elaborare le transazioni. Il VanEck Pyth ETN è completamente collateralizzato, il che significa che gli asset sottostanti sono acquistati e conservati in cold storage. VanEck collabora con Bank Frick, custodian bank regolamentata del Liechtenstein all’interno dello Spazio Economico Europeo (See), per garantire elevati standard di sicurezza nella custodia delle criptovalute dei propri ETN.

La quotazione su borse regolamentate significa che gli investitori possono acquistare e vendere il nuovo prodotto allo stesso modo di altri prodotti quotati su mercati regolamentati. L’ETN attualmente ha un Total Expense Ratio (TER) dell’1,5%. Il VanEck Pyth ETN è disponibile anche in Italia.