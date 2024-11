VanEck inizia un nuovo capitolo di crescita per gli ETF con la nuova branch italiana a Milano

VanEck, uno dei principali fornitori globali di ETF, annuncia l’apertura della sua nuova succursale italiana a Milano. Questa espansione rappresenta un passo strategico nell’ulteriore sviluppo del business in Europa, dove si è registrata una crescita del 28% annuo dal 2018 arrivando a 13 miliardi di dollari al 15 ottobre 2024.

Una storia cominciata con il lancio del prodotto sul gaming (Vaneck Video Gaming And Esport UCTIS ETF) nel 2019 cui hanno fatto seguito il lancio degli strumenti sulla difesa (VanEck Defense UCITS ETF) e sui semiconduttori (VanEck Semiconductor UCITS ETF). Senza dimenticare strategie core come quella sui dividendi di qualità (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF), soluzioni punto di riferimento sul mercato nei rispettivi settori e ognuno con più di 1 miliardo di masse in gestione.

L’Italia è uno dei mercati in più rapida crescita per gli ETF, con una crescente adozione da parte di investitori istituzionali e professionali. Per far fronte a questa espansione, VanEck ha deciso di stabilire una presenza locale, con l’obiettivo di supportare meglio i propri clienti e rispondere alle loro esigenze in modo tempestivo ed efficiente.

A capo della nuova succursale ci sarà Salvatore Catalano, che guiderà la branch italiana. Il team sarà composto anche da Alessandro Rollo, che assumerà il ruolo di Sales Associate, e Daniela Romano, che si occuperà del Client Service e del Sales Support.

Salvatore Catalano, Head of Sales Italy di VanEck ha commentato:

“Il mercato degli ETF in Italia ha dimostrato un trend di crescita straordinario negli ultimi anni, e sono convinto che continuerà a svilupparsi in modo positivo nei prossimi anni. La presenza diretta di VanEck a Milano ci permetterà di servire meglio i nostri clienti locali e di cogliere appieno le opportunità di questo mercato in espansione.”

Martijn Rozemuller, CEO di VanEck Europa, ha aggiunto: