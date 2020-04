Valute, chi ha vinto e chi ha perso dopo l’emergenza coronavirus

L’impatto del coronavirus sui listini azionari è stato enorme, ma anche i mercati valutari, con il rallentamento degli scambi e dell’economia globale, hanno subito notevoli assestamenti.

Il desiderio di mettere al riparo gli investimenti su asset “sicuri”, come ad esempio Treausies americani, ha contribuito a fare del dollaro l’ovvio vincitore di questa fase.

Il Dollar Index, l’indice che traccia la performance del biglietto verde su un paniere diversificato di valute, ha guadagnato il +3,2% da inizio anno al 2 aprile.

“Sui mercati dei cambi abbiamo assistito a movimenti drastici, con un notevole rafforzamento del dollaro Usa che ha sovraperformato tutte le principali valute. In qualità di valuta di riserva mondiale, riteniamo che stiamo entrando in un periodo in cui il dollaro Usa sarà il re, spinto in parte dalla carenza di dollari nei mercati offshore”, hanno commentato Ariel Bezalel, Head of Strategy Fixed income, e da Harry Richards, gestore Fixed Income di Jupiter AM. “Ciò causerà probabilmente un notevole danno all’economia globale, soprattutto nei mercati emergenti, dove il debito denominato in dollari è stimato intorno ai 12.000 miliardi in aggregato – semplicemente non ci sono abbastanza dollari che vadano al mondo esterno in questo momento critico”.