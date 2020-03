Coronavirus: le società a caccia del vaccino (e premiate dalla borsa)

“Più di 20 vaccini sono in via di sviluppo a livello globale, e diverse terapie sono in fase di sperimentazione clinica. Prevediamo i primi risultati tra qualche settimana”, aveva detto alcuni giorni fa il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus. Quali sono, però le società che stanno attivamente sperimentando i vaccini contro il Covid-19? Vediamone alcune.

Moderna Therapeutics

La società Biotech statunitense è arrivata alla fase 1 di sperimentazione clinica del vaccino: i test iniziali, secondo quanto riportato dalla Cnn, potrebbero partire ad aprile – un processo che però durerà “almeno un anno”. Da inizio anno le azioni della Moderna Therapeutics sono in rialzo del 43,89% , con un forte balzo avvenuto la scorsa settimana (proprio grazie alle speranze che la ricerca sul vaccino produca risultati).

Questa società, fra le più “calde” sotto il profilo degli acquisti a Wall Street, ha aggiornato oggi, 3 marzo, la sua tabella di marcia verso lo sviluppo del suo vaccino contro il coronavirus: i test clinici dovrebbero partire già dal mese prossimo. L’accelerazione comunicata nelle ultime ore sui tempi previsti ha provocato un balzo in borsa del 20%.

Questa società specializzata nello sviluppo di vaccini ha ricevuto un finanziamento da 8,3 milioni di euro dal unca partnership globale per sviluppare vaccino un mRNA. “La tecnologia e la piattaforma mRNA di CureVac sono particolarmente adatte per fornire rapidamente una risposta a una situazione di epidemia virale come questa”, aveva dichiarato lo scorso 3 febbraio Mariola Fotin-Mleczek, CTO di CureVac.

Lo scorso 24 febbraio la multinazionale GSK ha annunciato una collaborazione con la cinese Clover Biopharmaceuticals per ricercare un vaccino contro il Covid-19. In questo momento la ricerca è ancora nella fase preclinica. Clover, aveva scritto GSK nel suo comunicato, potrebbe rapidamente produrre grosse quantità del nuovo vaccino, grazie alle sue capacità nel comparto biomanufacturing.

Come avvenuto nel recente passato con i vaccini sviluppati per il virus Ebola, la multinazionale J&J è impegnata anch’essa nella ricerca del vaccino contro il coronavirus – è ancora nella fase dei test preclinici.

Dopo aver sviluppato il vaccino per la febbre gialla e la difterite Sanofi è attiva nella ricerca del vaccino, cercando di ibridare il DNA del coronavirus con elementi genetici di virus innocuo: il risultato dovrebbe essere in grado di stimolare la risposta immunitaria senza sviluppare la malattia. Sanofi ha affermato che i test di laboratorio potranno partire entro sei mesi, mentre il vaccino sarà sperimentato sugli esseri umani entro 12-18 mesi. La commercializzazione non partirebbe prima del 2023.