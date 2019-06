Vacanze, i trucchi per pianificare le spese d’estate

Tra una cena fuori, il dentista, l’auto da riparare, le vacanze e altre spese impreviste, capita spesso di ritrovarsi al rientro al lavoro dopo le ferie con il conto in banca mezzo prosciugato.

Quando alle uscite quotidiane si sommano quelle per la prenotazione delle ferie estive, con relativi costi sostenuti durante il viaggio, correre ai ripari diventa allora fondamentale. Tiendeo.it ha stilato una lista di consigli pratici da seguire per pianificare al meglio le proprie spese e arrivare alla fine dell’estate risparmiando. Una sorta di guida al risparmio per le vacanze.

Stabilisci un budget mensile

Un trucco che funziona sempre, secondo la piattaforma pensata per aiutare i consumatori a trovare i migliori prezzi e affari, è quello di spostare immediatamente i soldi dal conto corrente e metterli in un conto destinato al risparmio. Se lasciamo a disposizione solo la quantità di denaro che siamo disposti a spendere durante il mese, faremo affidamento solo su quella e avremo la possibilità di monitorare le nostre uscite.

Ottimizza la lista della spesa

La lista della spesa è un’ottima alleata contro gli acquisti compulsivi. Il supermercato è un luogo programmato per tentare anche le menti più integerrime. Uscire di casa con una lista e ovviamente rispettarla, permette di aver un’idea chiara di quello che si deve comprare, ovvero ciò che è necessario, e sapere in anticipo quanto si spenderà.

La lista della spesa aiuta anche ad acquisire abiti sani, come avere dei menù settimanali da rispettare ed evitare l’abuso di carni e precotti, che fanno aumentare esponenzialmente il conto finale.

Compara i prezzi, occhio alle promo e aspetta i saldi

Comparare i prezzi prima di comprare è fondamentale, e ci permette un enorme risparmio. Così come differenziare gli acquisti a seconda delle promo e attendere i saldi per comprarsi qualcosa prima delle vacanze. Applicazioni e portali come Tiendeo sono lo strumento perfetto per questo tipo di ricerche e comparazioni tra prodotti e offerte di vari punti vendita poiché dal tuo smartphone hai la possibilità di monitorare le offerte di tutti i supermercati e negozi della zona.

In questo modo potrai pianificare una strategia d’acquisto che ti consentirà di risparmiare sia nella spesa di casa che nello shopping personale. Anche i negozi di seconda mano sono un’altra opzione da tenere in considerazione, sia per comprare che per vendere.

Evita gli sprechi, compra il necessario, fai la schiscetta

Numerosi studi dimostrano che la metà degli acquisti che facciamo non sono necessari. Siamo costantemente incentivati all’acquisto, credendo di avere bisogni che in realtà non abbiamo.

Concentrarsi su ciò che ci serve davvero e imparare a non riempire frigo e dispensa per poi buttare. Quello che avanza dalla cena, il giorno dopo è perfetto per pranzare: una sana schiscetta è un’alternativa sana ed economica.

Energia, mobilità e internet

Spegnere le luci, chiudere l’acqua mentre non si utilizza, scegliere elettrodomestici in classe alta, sono solo alcune delle misure da prendere per risparmiare e non inquinare. Anche per quanto riguarda la mobilità, sostituire la macchina con mezzi pubblici o bici permette di ridurre ampiamente i costi (benzina e assicurazione sono dei costi annuali importanti). Altro costo fisso è rappresentato da internet e telefono.

Le compagnie telefoniche sono spesso a caccia di nuovi clienti con offerte allettanti, dimenticandosi di prendersi cura dei propri clienti di sempre, controlla le tue bollette e cosa offre il mercato, e se così fosse prendi in considerazione di cambiare operatore.

Viaggia low cost

Viaggiare a basso costo è possibile. Esistono tanti modi di farlo, ad esempio Couchsurfing, la piattaforma che ti permette di essere ospitato a cambio di offrire ospitalità. Oppure Moovit, che consente di muoverti agilmente in bici, a piedi o con i mezzi in oltre 800 città del mondo. Infine, non c’è bisogno di entrare in un bar e consumare per poter andare in bagno, perché Flush ti segnala i bagni pubblici della zona in cui ti trovi.

Pianifica

Pianificare è fondamentale. La tendenza di questi ultimi anni viene dal Giappone e si chiama kakeibo, il “libro dei conti di casa”. Per chi non ha ancora provato può essere una soluzione interessante per gestire entrate, uscite e obiettivi.