Vacanze di natale, località top tra mare e montagna

Ecco una serie di località top dove trascorrere le vacanze di natale per ricaricarsi in attesa del nuovo anno

di Guido Bernardi

Fuggire, scappare, dimenticare chiusure, spauracchi, timori vari. Il periodo natalizio può essere un buon momento per rigenerarsi. Ora viaggiare è nuovamente possibile: Stati Uniti, Maldive, Mauritius, Seychelles, Aruba, Repubblica Dominicana, Emirati Arabi e Mar Rosso con Sharm El Sheikh e Marsa Alam, sono le destinazioni che hanno ricominciato finalmente ad accogliere i viaggiatori italiani grazie ai “Corridoi turistici Covid-free”, ufficializzati con il decreto del 28 settembre, grazie al quale potranno prenotare viaggi organizzati nel pieno rispetto della sicurezza.

Per iniziare, un luogo fantastico, è Soneva Fushi, alle Maldive, il resort è classificato fra i dieci migliori al mondo. La classe, la qualità non sono legati né a camerieri in guanti bianchi né a ori e stucchi: ma alla dimensione dell’isola e delle ville, alla qualità della ristorazione, al verde insolito per le Maldive. Ogni villa è di fronte al mare e dispone di una piscina privata; si va dai 150 ai 200 mq di dimensione. A Natale e capodanno c’è un ricchissimo calendario di eventi. Il prezzo va dai 1350 € al giorno a villa con una persona ai 45.000€ al giorno della villa a 9 letti.

Anche Mauritius non è da meno, presso la struttura Shandrani Beachcomber Resort & Spa, adagiato su una penisola privata all’interno del parco marino di Blue Bay. Shandrani Beachcomber è l’espressione di una vacanza “pieds-dans-l’eau” durante la quale crogiolarsi al sole tra un bagno nelle acque cristalline e un delizioso spuntino di mezzogiorno. Se le full immersion naturali sono un’esigenza del corpo e dell’animo, lo Shandrani Beachcomber saprà soddisfarle grazie alle innumerevoli opportunità di praticare sport in perfetta sintonia con la natura. Partenza dai principali aeroporti italiani (Milano e Roma), dal 20 dicembre, 7 notti. Prezzo a partire da 2.775€ volo + transfer + soggiorno all inclusive a persona.

Infine, non sono da meno gli Emirati Arabi, con Dubai e Abu Dhabi. Pacchetti pensati per chi vuole unire al relax anche la scoperta. Per trascorrere Natale o Capodanno a Dubai, Turisanda offre diverse strutture dove poter soggiornare, capaci di soddisfare tutte le richieste dei viaggiatori. Da segnalare il Radisson Waterfront Dubai, il Rove La Mer Beach e il Millenium Al Barsha Dubai. Ad Abu Dhabi, invece, si potrà soggiornare presso le strutture Saadiyat Rotana Resort & Villas, Hilton Yas Island Abu Dhabi e Radisson Corniche Abu Dhabi.

Inoltre, con Turisanda sarà possibile visitare Expo 2020 Dubai in completa sicurezza e senza alcun obbligo di quarantena al ritorno in Italia. Grazie a uno speciale pacchetto che comprende un tampone PCR al rientro, a cui si aggiunge anche un ingresso omaggio per Expo 2020 Dubai e uno sconto fino a 200 euro valido per una nuova vacanza con partenza entro il 31 ottobre 2022.

I pacchetti di Mauritius ed Emirates prevedono volato Neos per Dubai da Verona, con possibilità di partire il 23-26-29-30 dicembre con pacchetti che variano dai 4-5-8-11-15 giorni. Prezzo a partire da 1.106€ volo + transfer + soggiorno in BB o HB a persona.

Per chi ama la montagna ci sono varie destinazioni top

Iniziamo da Sunny Valley sopra Santa Caterina Valfurva. Raggiungibile solo con il gatto delle nevi o con l’ovovia, è un’oasi di bellezza, silenzio, natura. Da ogni suite si ammira il panorama circostante; la costruzione è tutta in legno e gli ospiti hanno a disposizione grandi spazi. Splendida l’area relax con saune e steam baths di varie tipologie ed una sauna esterna fra le nevi. Le suite vanno dai 40 ai 160 mq e per l periodo natalizio i prezzi vanno dai 750 ai 1.700 euro, inclusa la mezza pensione presso il ristorante gourmet privato.

Golf Hotel Madonna di Campiglio. È uno degli alberghi più belli delle Alpi, costruito ai primi del Novecento per una visita di Francesco Giuseppe e Sissi. I saloni, le camere, la hall sono all’altezza di tanta “maestà”; ma uno degli aspetti più piacevoli è che l’Hotel è direttamente sulle piste e di si collega al grande dominio sciabile di Madonna di Campiglio. Bella la sala da pranzo, una sorta di lodge fra le nevi. Nel periodo natalizio i prezzi vanno da 209 euro euro la doppia con prima colazione.