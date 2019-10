Classifica, ecco le università più “redditizie” per le donne

L’università che, a livello mondiale, forma il maggior numero di persone ad elevata ricchezza netta (almeno 30 milioni di dollari) è Harvard, ma solo il 7% dei 13.650 plurimilionari laureati in questo prestigioso istituto sono di sesso femminile.

Sul versante opposto troviamo l’università di Boston, dalla quale escono meno laureati destinati a diventare ultra ricchi in assoluto, ma con una maggiore incidenza di donne: il 12%.

A dare i numeri sull’incidenza delle donne fra i laureati Ultra-high net worth (Uhnw) è Wealth-X.

Per le donne Uhnw, inoltre, risulta più elevata la probabilità di essere diventate plurimilionarie in seguito a un’eredità: è così nel 43% dei casi contro l’8% degli uomini. Ecco la classifica delle università che si sono rivelate più proficue per le donne:

Boston: Donne Uhnw: 12% Northwestern: Donne Uhnw 11% Columbia: Donne Uhnw 10% New York Univeversity: Donne Uhnw 10% University of Southern California: Donne Uhnw 9% California, Berkeley: Donne Uhnw 9% University of Virginia: Donne Uhnw 8% California, Los Angeles: Donne Uhnw 8% Stanford: Donne Uhnw 8% Yale: Donne Uhnw 7% Harvard: Donne Uhnw 7%

In basso, invece è possibile osservare la classifica generale, ovvero quali sono le università che su scala globale hanno il maggior numero di laureati plurimilionari.