Unipol rinnova la partnership con Luna Rossa: in rotta verso la 38ª America’s Cup

Prosegue la rotta condivisa tra Unipol e Luna Rossa, che conferma la compagnia assicurativa come Official Sponsor in vista della 38ª edizione dell’America’s Cup. Un legame fondato su valori comuni come innovazione, sostenibilità, leadership e spirito di squadra. Il marchio Unipol sarà presente sull’imbarcazione e nel materiale tecnico e promozionale del team italiano, simbolo d’eccellenza e avanguardia nel mondo della vela.

L’accordo tra Unipol e Luna Rossa

Dando continuità alla sinergia nata nel 2022, Unipol rinnova la partnership con Luna Rossa per la sfida alla 38ª America’s Cup nell’affascinante e iconica cornice del golfo di Napoli, confermandosi Official Sponsor del team. Innovazione e high-performance, leadership e lavoro di squadra, tecnologia avanzata e sostenibilità. Questi i key-drivers che accomunano Unipol e Luna Rossa, eccellenze italiane unite dalla volontà di collaborare con partner che fanno la differenza nella visione e nell’azione. Unipol metterà a disposizione anche il suo know-how tecnico-innovativo in qualità di partner assicurativo del team.

Secondo i termini della partnership con Luna Rossa, il marchio Unipol sarà presente sull’imbarcazione, sulle divise e in diversi altri ambiti e materiali di comunicazione del team velico italiano. Nata nel 1851 in Inghilterra, l’America’s Cup, il trofeo sportivo più antico del mondo, è un evento di enorme audience globale, con milioni di spettatori.

I valori e la forza di Luna Rossa

Dal 2000, anno della sua prima partecipazione alla manifestazione, fino al 2024 a Barcellona, Luna Rossa è divenuta sinonimo di eccellenza nel mondo della vela, distinguendosi per performance elevate e innovazione tecnologica con imbarcazioni progettate, sviluppate e realizzate interamente in Italia. Consapevole dell’importanza della salvaguardia ambientale, il team porta avanti da anni diversi progetti per la tutela marina e la difesa degli oceani.

La strategia del gruppo Unipol

La partnership di prestigio con il Team Luna Rossa si inserisce nell’alveo del Corporate Sponsorship Program di Unipol che rivolge una particolare attenzione alle eccellenze italiane e alle future generazioni, riconoscendo allo sport un potenziale educativo di primaria importanza per la formazione dell’individuo e per la sua crescita individuale e sociale. Lo stesso impegno nei confronti delle nuove generazioni si riscontra in Luna Rossa che, nel suo team, conta molti giovani talenti – uomini e donne – in tutti i dipartimenti.