Unicredit, anche oggi problemi per accedere all’home banking

Nuova giornata di problemi per i clienti dell’home banking di Unicredit che non possono nuovamente accedere all’area riservata del sito della banca per effettuare le loro operazioni e monitorare i risparmi.

Sul sito è ben visibile il messaggio “Gentile Cliente, a causa di un problema tecnico l’accesso ai servizi online non è momentaneamente disponibile. Stiamo provvedendo a risolvere il problema il più presto possibile. Ci scusiamo dell’inconveniente”.

I problemi di oggi seguono quelli che si sono verificati lunedì mattina quando i clienti dell’istituto guidato da Jean Pierre Mustier non hanno potuto effettuare l’accesso ai servizi di home banking nell’area riservata.

Sempre nella giornata di ieri si erano registrati disagi anche agli sportelli bancomat, con l’impossibilità di prelevare denaro contante.

Sui canali social la banca di Piazza Gae Aulenti si era scusata per il malfunzionamento dovuto, a quanto si legge, a motivi tecnici.