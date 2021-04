Unicredit, Orcel scrive ai clienti e chiede pazienza: “Sarete al centro”

Il neo eletto amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, ha inviato questo pomeriggio (20 aprile) un messaggio via email a tutti i clienti della banca.

Una lettera di presentazione, completa di indicazioni programmatiche di ampio respiro che manifestano la volontà di seguire da vicino i nuovi bisogni della clientela. Quest’ultima aveva ricevuto non molti giorni prima una comunicazione ben diversa, che anticipava l’inasprimento sui costi di alcune tipologie di conto corrente.

Nessuna menzione esplicita è stata fatta a questo riguardo nel primo messaggio di Orcel, che proponiamo di seguito.

La lettera di Orcel

“Gentile *nome del cliente*,

è un grande onore per me essere stato nominato Amministratore Delegato di UniCredit e mi pongo come dovere personale quello di impegnarmi a realizzare e consolidare il rapporto di partnership che Vi aspettate di avere con la Vostra banca.

La mia carriera in ambito bancario è iniziata all’età di 25 anni e ho avuto l’opportunità di conoscerne molti aspetti, sia direttamente, sia attraverso gli occhi di numerosi leader di questo settore.

Ho accettato questo incarico perché ritengo che le banche svolgano un ruolo centrale nella società. Credo che, singolarmente e collettivamente, siamo tutti chiamati a non limitarci ad offrire ai nostri Clienti prodotti finanziari d’eccellenza o a migliorare l’esperienza di fruizione dei nostri servizi. La nostra missione è quella di consentire a tutti Voi di realizzare, arricchire e condurre la vita che desiderate. Sarà mio impegno quello di far sì che questo accada.

Voglio che si faccia di più e che il nostro impegno sia ancora maggiore per essere al fianco di tutti i nostri Clienti. Voglio che la nostra partnership si rinsaldi, poggiando le sue fondamenta sui valori della fiducia, della trasparenza e del rispetto reciproco. Il nostro obiettivo è quello di essere il Vostro partner finanziario di riferimento.

Farò in modo che siate al centro di ogni nostra azione: ridurremo le complessità, miglioreremo il nostro profilo tecnologico e digitale, daremo alle nostre persone gli strumenti per soddisfare al meglio le Vostre esigenze.

Vi chiedo di essere pazienti, mentre apportiamo tali cambiamenti. Non tutti saranno semplici e alcuni richiederanno del tempo, ma siate certi che intendo fare tutto il possibile per mettere in atto con la massima celerità la necessaria trasformazione della banca.

Per mantenere questi impegni sarà essenziale capire meglio quello che facciamo bene ma, soprattutto, quello che possiamo fare ancora meglio, assicurandoci di soddisfare le Vostre aspettative. In tutto questo per noi è fondamentale ricevere la Vostra opinione per essere certi di intervenire anche sulle problematiche di cui non abbiamo percezione diretta.

Vi ringrazio per essere stati al nostro fianco con fiducia e pazienza negli ultimi anni. Mi adopererò per fare in modo che non dobbiate mai pensare di aver mal riposto la Vostra lealtà e che venga riconosciuto il Vostro impegno continuo.

Andrea Orcel”