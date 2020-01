Unicredit lancia bond subordinato, ordini superano tre volte l’offerta

Si conclusa con successo il collocamento UniCredit, effettuato ieri 8 gennaio, di un bond subordinato Tier 2 a 12 anni rimborsabile anticipatamente dopo sette collocando al termine dell’asta titoli per 1,25 miliardi di euro a fronte di una domanda che ha superato i 3 miliardi con richieste giunte da oltre 250 investitori istituzionali.

“Si tratta – si spiega in un comunicato – della prima emissione in formato Tier 2 del 2020, confermando ancora una volta la solida base di investitori e la capacità di accesso al mercato in formati differenti di UniCredit”.