Unicredit: boom di utili grazie a cessione Fineco

Boom di utili per Unicredit, che archivia il primo semestre dell’anno con profitti in crescita grazie soprattutto alla cessione della quota del 17% di Fineco avvenuta nel secondo trimestre.

Tra gennaio e giugno, l’istituto guidato da Jean Pierre Mustier ha messo a segno un utile netto di 3,2 miliardi in aumento del 51,7% sullo stesso periodo del 2018, grazie anche ai proventi della cessione degli immobili in Germania avvenuta nel primo quarto dell’anno. L’utile netto rettificato è stato pari a 2,2 miliardi (+1%), mentre i ricavi hanno raggiunto i 9,3 miliardi (-3,8 per cento). Il risultato del secondo trimestre è di 1,85 miliardi (+81%) ed è sotto le attese degli analisti che erano di 2,2 miliardi di euro.

“Nel primo semestre 2019, seppure in un contesto macroeconomico complesso, siamo stati in grado di conseguire ancora una volta risultati solidi. Rimaniamo fiduciosi nei fondamentali dell’Italia e dell’Europa. UniCredit continua a finanziare con successo l’economia reale dei Paesi in cui opera”, ha commentato l’amministratore delegato di UniCredit, Jean Pierre Mustier.

Il gruppo fin da ora vede però una lieve limatura dei ricavi a fine anno.