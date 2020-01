Significativo il balzo in avanti del quarto trimestre quando l’utile ante imposte rettificato è stato pari a 787 milioni di dollari, +160% su base annua. I proventi netti ricorrenti da commissioni sono diminuiti a causa della pressione sui margini e del posizionamento su prodotti a margine inferiore. I proventi basati su transazioni sono aumentati del 26%, ovvero del 14% al netto di una commissione corrisposta da Personal & Corporate Banking mentre i proventi netti da interessi sono scesi del 3%.

Le spese operative rettificate sono calate, considerato soprattutto il fatto che nel quarto trimestre 2018 questa voce comprendeva USD 505 milioni per contenziosi legali. Escludendo detti oneri per contenziosi legali per entrambi i periodi, le spese operative rettificate risultano aumentate del 3%.

La penetrazione dei mandati è stata pari al 34,3% del patrimonio investito. I nuovi prestiti netti hanno successivamente determinato un’espansione del 2% sul fronte dei prestiti rispetto al trimestre precedente. Il rapporto costi/ricavi rettificato si è attestato all’80,8%. Il deflusso di raccolta netta, pari a USD 4,7 miliardi, è riconducibile soprattutto all’attività nelle Americhe. Il margine netto rettificato è stato di 12 punti base.

Il bilancio complessivo

I dati delle attività di Global Wealth Management (GWM) si inseriscono all’interno di un quadro a luci e ombre. Se il quarto trimestre, favorito da una base di confronto favorevole ha segnato un forte aumento degli utili, il 2019 è stato archiviato col segno meno sul fronte della redditività. Lo scorso anno l’utile netto ha segnato un calo del 4,7% su base annua a 4,30 miliardi di dollari. Segno meno anche per ricavi annuali, calati del 4,4% a 28,89 miliardi di dollari ma sono scese anche le spese (23,31 miliardi, -3,8%).