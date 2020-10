UBS scommette su vittoria Biden: “dollaro e azionario Usa penalizzati”

“La maggior parte delle elezioni statunitensi – spiegano dalla banca elvetica – non catalizza un importante cambiamento nel contesto macroeconomico. Riteniamo tuttavia che le elezioni 2020 saranno diverse” Nel caso di vittoria di Biden, le attese di UBS sono per un indebolimento del dollaro e ad un miglioramento nella performance relativa dell’azionario al di fuori degli Stati Uniti. “Parte dei persistenti sconti causati dal protezionismo americano e incorporati nei prezzi degli asset rischiosi a livello internazionale e nei tassi di cambio potrebbero scomparire”. Per UBS investitori devono focalizzarsi su quali risultati elettorali portino ad una maggiore probabilità di attuazione del necessario supporto fiscale.

Vittoria di Biden, conseguenze sui mercati

“L’aumento della spesa che seguirebbe questo risultato favorirebbe maggiormente i settori ciclici e l’azionario globale ex-US, mentre causerebbe un indebolimento dei Treasuries e del dollaro, con relativa sottoperformance dell’azionario americano a causa dell’innalzamento delle tasse. Riteniamo che sia la vittoria di Biden con un Senato repubblicano (Grand Old Party) GOP il risultato che porterebbe ad un rischio maggiore per una prematura sospensione del supporto fiscale e per un indebolimento della crescita negli Stati Uniti “.

Previsioni sul futuro non possono prescindere dalla persistente emergenza causata dalla pandemia da Covid-19, che, come si legge in un report,