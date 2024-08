Trump prepara il lancio della sua prima piattaforma cripto “The DeFiant Ones”

Donald Trump sostiene le criptovalute. L’ex presidente Usa ha annunciato la nascita di una piattaforma crittografica della Trump Organization, “The DeFiant Ones”, di prossimo lancio, ai suoi 7,5 milioni di follower sul social network Truth Social.

“Per troppo tempo l’americano medio è stato schiacciato dalle grandi banche e dalle élite finanziarie”, ha scritto Trump. “È ora di prendere posizione – insieme”.

E’ la prima volta che il candidato repubblicano alla presidenza ha usato la sua piattaforma personale per promuovere la piattaforma digitale, alternativa a banche e istituzioni finanziarie. In pochi minuti, il figlio Donald Trump Jr. ha condiviso il post con i suoi 12 milioni di follower. Il post di Trump include un link a un canale Telegram chiamato “The DeFiant Ones”, che alla mattina di giovedì aveva circa 29.000 follower, in aumento. Un post del 15 agosto descrive la chat di gruppo come “l’unico canale Telegram ufficiale per il progetto Trump DeFi” che sta costruendo “il futuro della finanza”.

Progetto in cantiere da mesi

Che qualcosa era nell’aria lo si intuiva da mesi. Due dei figli di Trump, Eric Trump e Donald Jr, hanno trascorso settimane a parlare della prossima piattaforma, che Eric ha recentemente descritto come “proprietà immobiliare digitale”.

“È equa. È una garanzia a cui chiunque può accedere e in modo istantaneo”, ha dichiarato Eric al New York Post all’inizio di questo mese. “Non so se la gente si rende conto di quanto sia sconvolgente per il mondo bancario e finanziario. Spero che possiamo contribuire a cambiare le cose”.

I fratelli Trump hanno anche promosso il progetto con post in cui dichiarano che “la finanza decentralizzata è il futuro” e chiedono al pubblico di “rimanere sintonizzati per un grande annuncio”.

La menzione di immobili digitali potrebbe essere un riferimento alla vendita di versioni digitalizzate di beni nel metaverso, un concetto che ha raggiunto un picco di popolarità nel 2021 durante l’ultimo ciclo di mercato delle criptovalute.

Il figlio maggiore di Trump ha recentemente dichiarato che la famiglia non sta lanciando un memecoin e sta invece lavorando per sviluppare una piattaforma crittografica che possa competere con il sistema bancario tradizionale.

“Quello che vogliamo fare è affrontare gran parte del mondo bancario”, ha dichiarato l’8 agosto. “Penso che ci sia stata molta disuguaglianza nel fatto che solo alcune persone possono ottenere finanziamenti […] quindi questa nozione di finanza decentralizzata è ovviamente molto attraente per quelli come me che sono stati scartati”, ha detto Donald Trump Jr. nell’intervista su Locals.

Trump spinge sulle criptovalute

La tempistica del progetto coincide con la fase iniziale della campagna presidenziale di Trump, con l’ex presidente che sta lavorando per riguadagnare slancio nella corsa contro la vicepresidente dem Kamala Harris. Negli ultimi mesi, Trump senior ha cercato di imporsi come candidato presidente favorevole alla crittografia. Ad aprile, Trump ha lanciato una raccolta di token non fungibili sulla blockchain Solana.

A maggio è diventato il primo candidato presidenziale di rilievo ad accettare donazioni in criptovaluta e a luglio il candidato presidenziale repubblicano ha presenziato al più grande evento bitcoin dell’anno a Nashville, nel Tennessee. All’inizio di questo mese, un modulo di divulgazione finanziaria personale ha mostrato che l’ex presidente possiede più di un milione di dollari in criptovalute.

Si tratta di un significativo allontanamento dalla precedente posizione di Trump sulle criptovalute durante il suo mandato alla Casa Bianca, quando aveva definito il bitcoin una truffa.