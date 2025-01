Trump, chi sono i miliardari da 1.200 miliardi che hanno partecipato alla cerimonia di insediamento

Alla cerimonia per l’insediamento di Trump alla Casa Bianca, tenutasi ieri 20 gennaio, erano presenti alcuni dei più grandi miliardari mondiali, tra cui quattro dei cinque uomini più ricchi del globo, con un patrimonio di 1200 miliardi di dollari come riporta Forbes.

Una vera e propria parata di super ricchi. Tra questi il fondatore di Amazon Jeff Bezos (239,4 miliardi di dollari secondo le stime di Forbes), Mark Zuckerberg di Meta (211,8 miliardi di dollari) ed Elon Musk (433,9 miliardi di dollari), l’amministratore delegato di Tesla, la persona più ricca del mondo e il confidente presidenziale che ha speso oltre un quarto di miliardo di dollari per aiutare Trump a vincere le elezioni di novembre erano tra i presenti più ricchi.

Iscriviti alla Newsletter per rimanere sempre aggiornato sul mondo dei mercati, dell'economia e della consulenza finanziaria. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

I super ricchi che hanno partecipato all’Inauguration Day

Anche l’amministratore delegato di OpenAI Sam Altman (1,1 miliardi di dollari) e l’amministratore delegato di Apple, Tim Cook (2,2 miliardi di dollari), che hanno donato denaro per l’Inauguration Day, erano presenti lunedì mattina nella Rotonda del Campidoglio, così come la miliardaria Miriam Adelson (31,9 miliardi di dollari) e l’ex presidente di Fox News Rupert Murdoch (22,2 miliardi di dollari). Anche Bernard Arnault (179,6 miliardi di dollari), capo dell’impero del lusso LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton e persona più ricca di Francia, era presente all’inaugurazione con il figlio Alexandre.

Mukesh Ambani (98,1 miliardi di dollari), l’uomo più ricco dell’India, avrebbe partecipato agli eventi duranti l’inaugurazione di Trump come 47esimo presidente degli Stati Uniti e, secondo il New York Times, sarebbe stato avvistato al Campidoglio, anche l’amico di Trump Phil Ruffin, dirigente di un casinò di Las Vegas con un valore di 4,7 miliardi di dollari.

Tra gli invitati, secondo Bloomberg, l’amministratore delegato di Coinbase Brian Armstrong (12,8 miliardi di dollari) anche se non è stato visto al momento del giuramento.

Chi ha criticato Trump in precedenza

Molti miliardari hanno sostenuto la campagna di Trump, ma altri sono rimasti fuori dalla corsa alle presidenziali. Meta di Zuckerberg aveva precedentemente bandito Trump da Instagram e Facebook prima di rimettersi in riga dopo i risultati delle elezioni. Da allora, Zuckerberg ha donato un milione di dollari al suo fondo per l’Inauguration, ha incontrato Trump a Mar-A-Lago, ha apportato modifiche al modo in cui le sue piattaforme verificano i post e ha inserito l’amica di Trump Dana White nel consiglio di amministrazione di Meta.

Anche Bezos ha una storia odio e amore con Trump. Nel 2019 Amazon ha incolpato l’“antipatia personale” di Trump nei suoi confronti per aver perso un contratto multimiliardario di cloud computing con il Pentagono, e Trump ha criticato il Washington Post, di proprietà di Bezos. Bezos non ha appoggiato la corsa di Trump alle presidenziali, ma ha detto che il tycoon “ha mostrato una grazia e un coraggio enormi sotto il fuoco” dopo l’attentato, e ha donato un milione di dollari al fondo per l’inaugurazione. Altri lo hanno sempre sostenuto. Musk è tra i maggiori donatori di Trump, insieme ad Adelson, la vedova del miliardario Sheldon Adelson, amministratore delegato di Las Vegas Sands, che ha donato 100 milioni di

I leader aziendali che hanno partecipato all’Inauguration Day

Secondo il Wall Street Journal, altri leader aziendali hanno previsto di partecipare all’inaugurazione, tra cui il CEO di Pfizer Albert Bourla e il CEO di Walmart Doug McMillon. L’amministratore delegato di TikTok, Shou Zi Chew, ha partecipato all’evento dopo che la sua piattaforma era stata messa offline domenica a causa dell’entrata in vigore di un divieto a livello nazionale firmato da Joe Biden, e ha ripristinato il servizio quando Trump ha giurato di ritardare il divieto una volta entrato in carica.

Anche Microsoft, Ford, Google e la startup di ricerca AI Perplexity hanno donato un milione di dollari al fondo. Ripple, una società di criptovaluta, ha donato invece 5 milioni di dollari della sua criptovaluta. Tra gli altri donatori principali figurano Goldman Sachs, Intuit, Toyota, Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, General Motors, Bank of America, AT&T e Stanley Black & Decker, come riporta il WS Journal.