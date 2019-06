Truffe nel trading online: come evitarle (parte 2)

Nel precedente articolo riguardante le truffe nel trading online che potrai trovare cliccando qui, abbiamo visto come molto spesso si viene ingannati da banner pubblicitari, dove la garanzia di avere rendimenti stellari e guadagni sicuri con poco capitale sia possibile.

Tutto questo porta una grande parte di investitori a perdere denaro a mercato, in alcuni casi anche i risparmi di una vita con la speranza di diventare milionari.

In questo video vedremo come determinati rendimenti non siano nella maggior parte dei casi possibili, prendendo come esempio alcuni titoli del mercato americano. Verranno inoltre forniti dei suggerimenti per evitare questi annunci, utili solo a chi vuole guadagnare sulla vostra inesperienza.

La spiegazione è a scopo didattico e non rappresenta in alcun modo suggerimento per quanto riguarda investimenti.

