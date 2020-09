Triboo partner digitale di René Caovilla

Lo storico brand del made in Italy René Caovilla, conosciuto per l’altissima artigianalità delle calzature, ha scelto Triboo, gruppo attivo nel settore digitale e quotato sul mercato Mta di Borsa Italiana, per il rifacimento del sito e il potenziamento delle attività di digital marketing.

“Siamo estremamente orgogliosi di poter collaborare con René Caovilla, ad oggi, uno dei principali brand del lusso e massimo rappresentante del vero Made in Italy” – ha commentato Giulio Corno, Ceo di Triboo.

“Il Gruppo da me fondato propone ai propri clienti un’offerta strategica completa, modulata sulla base delle diverse attività di posizionamento di ciascun progetto digitale.

Attraverso questo approccio, Triboo è in grado di rispondere a 360° alle necessità dei brand e si inserisce oggi tra le più affermate e strutturate realtà a livello nazionale ed internazionale.”

Contenuti e servizi sempre più all’avanguardia

La partnership con René Caovilla è nata nel 2019 quando Triboo (che controlla questa testata online), con il contributo di Ephoto, parte del Gruppo, ha iniziato a collaborare per la gestione dei canali social e la produzione dei contenuti foto/video del brand Caovilla, supportando una strategia di comunicazione focalizzata su un continuo rafforzamento della brand awareness e su una pianificazione Adv mirata ad aumentare l’engagement ed il tasso di conversione al livello worldwide.

“René Caovilla e Triboo condividono l’etica dell’eccellenza e la cura per i dettagli; siamo molto contenti di questa recente collaborazione e lavoreremo insieme per creare contenuti e servizi sempre più all’avanguardia per soddisfare le diverse esigenze dei nostri clienti” – ha puntualizzato Edoardo Caovilla, Ceo e Direttore creativo di René Caovilla.

La nuova piattaforma digitale di Caovilla è interamente gestita da Triboo, che ne ha sviluppato il design tailor-made sotto la direzione di Edoardo Caovilla, Ceo & Creative Director, sulla piattaforma Magento 2.3. allo scopo di offrire all’utente un’esperienza del brand a 360°.

L’export è un punto di forza per il brand veneziano; di conseguenza l’e-commerce, attivo a livello globale, è disponibile in sei lingue: italiano, inglese, francese e da oggi anche in russo, cinese e spagnolo.

Tutte le attività di digital marketing, e-mail marketing e Seo sono state implementate per permettere al brand di inserirsi efficacemente su un panorama internazionale.

È stata creata anche una sezione interamente dedicata al Caovilla World in cui il l’utente potrà scoprire la storia dell’azienda e della famiglia che ha trasformato le calzature in “raffinati oggetti d’arte chiamati scarpe”.