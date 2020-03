Triboo e Università eCampus: insieme nella formazione digitale

Triboo, Gruppo attivo nel settore digitale, quotato sul mercato MTA di Borsa Italiana (e che controlla questa testata online), ha avviato, in collaborazione con la Digital School dell’università eCampus, uno dei principali atenei online d’Italia, il Master in Digital Marketing.

La Digital School, nata dalla volontà di Università eCampus di rispondere alla richiesta crescente di profili professionali specializzati e altamente formati nel mondo digitale, ha deciso di coinvolgere il Gruppo per offrire ai propri studenti una formazione d’alto livello, grazie al contributo di alcuni tra i migliori professionisti ed esperti d’Italia.

“Triboo ed Università eCampus sono partner nelle attività di Digital Marketing da diversi anni e questo nuovo progetto formativo nasce dagli ottimi risultati raggiunti assieme e dall’expertise nelle rispettive aree di competenza” commenta Marco Giapponese, direttore generale di Triboo Group “L’obiettivo del Master in Digital Marketing è quello di formare nuove figure professionali che abbiano un profondo knowledge e know-how nel settore digitale.”

Triboo e Università eCampus, in contatto dal 2018 attraverso l’elaborazione di campagne advertising, hanno così avviato un percorso destinato a evolversi e concretizzarsi nel Master brandizzato Triboo e Digital School.

Il Master ha la durata di 1 anno, e integra le lezioni in aula con approfondimenti ed esercitazioni online oltre a prevedere il supporto costante di un tutor nella propria città.

I percorsi terminano con uno stage formativo alla fine del percorso annuale. Il Master in Digital Marketing è già stato avviato e potrà essere svolto interamente online con webinar.

La Digital School è rivolta a diplomati, neolaureati e professionisti già operanti nel settore che desiderano trasformare la loro passione in un lavoro.