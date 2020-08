Triboo cede ramo d’azienda ShinyStat a SevenData

Triboo, Gruppo attivo nel settore digitale e quotato sul mercato Mta di Borsa Italiana, ha firmato un preliminare per la cessione del ramo d’azienda relativo alla piattaforma ShinyStat, avente ad oggetto l’attività di sviluppo e commercializzazione di software proprietari e relativi servizi nell’ambito della web analytics, data management, marketing automation on-site, a Sevendata, start-up innovativa partecipata dalla multinazionale francese Kompass.

Il corrispettivo per la compravendita del ramo d’azienda è pari a 1,45 milioni di euro e la stessa verrà finalizzata nel mese di settembre. Tale corrispettivo si compone di una parte variabile, pari a 200 mila euro, basata sui risultati futuri.

L’operazione prevede la costituzione di una newco che vedrà la partecipazione di Triboo (che controlla questa testata online) con una quota di minoranza.

“Questa operazione permetterà a Triboo di rafforzare ulteriormente la propria offerta di servizi su scala internazionale, sfruttando i benefici della partnership con SevenData e con il gruppo Kompass, in termini di know-how e di risorse commerciali” – ha commentato Giulio Corno, amministratore delegato di Triboo.

SevenData, costituita nel 2017, propone ai propri clienti (oltre 600 dopo soli due anni) soluzioni “data-driven” ad alta tecnologia intorno alla cd. “customer value chain”. Dall’analisi dei mercati e delle customer base, all’identificazione dei migliori e più affidabili target B2B e B2C con i quali entrare in contatto, alla generazione di lead e di opportunità commerciali, SevenData costruisce soluzioni su misura sia per le grandi che per le piccole e medie imprese.

“Con l’acquisizione del ramo d’azienda ShinyStat e grazie alla partnership con il Gruppo Triboo ed il management che ha fondato e sviluppato l’azienda” – ha chiarito Fabrizio Vigo, amministratore delegato di SevenData – “SevenData entra, dalla porta principale, nel mercato in grande sviluppo delle soluzioni digital per l’Analytics e l’incremento della performance. Potremo così supportare i nostri clienti a sviluppare il loro business anche nel mondo digitale.”

L’operazione è finalizzata a creare opportunità reciproche, permettendo a SevenData, grazie alle soluzioni software proprietarie di ShinyStat, di estendere la propria value proposition e al gruppo Triboo di beneficiare della partnership con un gruppo come Kompass, attraverso l’offerta delle proprie soluzioni e-commerce, advertising e media a livello internazionale.