Tria rilancia su aumento Iva: “Qualcosa va fatto”

Ridurre le tasse, tagliare la spesa e ritoccare l’Iva? Qualcosa va fatto. Non è possibile abbassare le tasse, far crescere la spesa e tenere l’Iva ferma.

Così il ministro dell’economia Giovanni Tria in un’intervista a Il Fatto Quotidiano dice la sua su taglio tasse, aumento Iva e altro. Il titolare del dicastero di via XX Settembre sottolinea come sia impossibile ridurre le tasse, tagliare la spese e non toccare l’Iva.

In passato l’hanno fatto e adesso ne facciamo i conti (…) Niente drammi sull’Iva: il bilancio dello Stato è di circa 800 miliardi di euro, la politica decida come usarli”.

Il ministro poi chiarisce che “il problema non sono i burocrati di Bruxelles ma il mercato che possiede il nostro debito.

L’errore più grosso è stato fatto quando in Consiglio dei ministri si è deciso il deficit in manovra. Potevo resistere di più e convincere i colleghi”.

In merito ai suoi rapporti con i due vicepremier Tria ammette:

Vi confesso che il mio rapporto in privato con Di Maio e Salvini è buono, anche se, a volte, da alcune dichiarazioni pubbliche sembra teso (ndr: sullesultanza di Di Maio dal balcone di Palazzo Chigi per il deficit al 2,4%) Non mi aspettavo l’uscita sul balcone. Rispetto a una severa reazione dei mercati finanziari, ammetto che mi ha angosciato più l’esultanza che il deficit al 2,4%. Il deficit va fatto ma non è un fine: è un mezzo per raggiungere un fine”.

Spazio nella lunga intervista al futuro di Mario Draghi.