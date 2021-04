Transizione energetica. Questo il tema al centro della nuova puntata del format WSI Smart Talk condotto da Leopoldo Gasbarro, direttore di Wall Street Italia, che si terrà il 4 maggio alle ore 15 dal titolo “Transizione energetica: come la vivono banche, finanza e imprese.”

La transizione energetica rappresenta uno degli aspetti più importanti con cui si avrà a che fare nei prossimi anni alla luce anche degli investimenti che saranno finanziati grazie ai fondi messi a disposizione dal Recovery plan.

L’interesse sempre più crescente verso questo tema è testimoniato anche dalle direttive europee che mirano a rendere più ‘Green’ e sostenibile il nostro pianeta. Il passaggio verso economie sostenibili, attraverso l’uso di energie rinnovabili, e l’adozione di tecniche di risparmio energetico e di sviluppo sostenibile dovrebbero consentire ai Paesi europei di liberarsi definitivamente dei combustibili fossili entro il 2050.

Tutti i settori economici saranno toccati da questa trasformazione, non solo quello energetico e dei trasporti ma anche quello della finanza, delle banche e delle imprese tradizionali. Tutti dovranno fare la loro parte.

Cercheremo di capire in che direzione stanno andando e come muteranno in futuro le nostre vite e le nostre abitudini con gli ospiti della trasmissione, che sono:

Giovanni Sabatini, direttore generale ABI

Marco Giorgino, professore al Politecnico di Milano

Giovanni Sandri, country head Italia di BlackRock

Maurizio Melis, giornalista del Sole 24Ore

Nel corso della trasmissione ci saranno anche servizi e interviste con Fabio Bocchiola e Francesca Casagrande, rispettivamente amministratore delegato di Repower e head of product marketing di Repower che illustreranno le ultime novità della società nel campo della consulenza energetica e la mobilità alternativa.

Sul fronte delle soluzioni innovative per il riscaldamento e climatizzazione sarà presente anche Viessmann.

Le ultime tendenze in materia di mobilità alternativa saranno illustrate da Bibop Gresta, fondatore di Hyperloop Italia e Michele Maggi, amministratore delegato di e-motion.