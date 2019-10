Al via la Trading Online Expo: fra i relatori anche Cottarelli

L’appuntamento con la nuova edizione della Trading Online Expo, l’evento formativo organizzato da Borsa Italiana, è fissato per domani, 23 ottobre e giovedì 24 ottobre, presso Palazzo Mezzanotte a Milano. Quest’anno prenderanno parte al ciclo di seminari, oltre 100 in tutto, personaggi come l’economista Carlo Cottarelli, ex commissario alla revisione della spesa e direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica. Al noto studioso verrà affidata la trattazione di un tema che da anni lo vede protagonista di saggi e dibattiti televisivi: “ Il debito pubblico italiano: perché è un problema e come ridurlo per far crescere il Paese”. Parteciperà al confronto anche Massimo Giorgini, head of equity and derivatives markets business development presso Borsa Italiana.

Altri due ospiti internazionali saranno il pioniere del trading online Anthony Saliba, ceo Matrix Holding Group, e autore di tre pubblicazioni sull’utilizzo delle opzioni e del loro ruolo nella gestione dei rischi. La conferenza che vedrà coinvolto Saliba sarà intitolata: “I mercati finanziari e i rischi sconosciuti”. L’altro ospite di punta sarà Gareth Ryan fondatore della casa d’investimenti londinese IUR Capital, anch’essa specializzata in opzioni; titolo dell’incontro: “Alla ricerca di profitto con le opzioni su indice”.

Non mancheranno gli appuntamenti di carattere più tecnico, che consentiranno agli investitori e agli operatori del settore di approfondire tematiche specifiche. A condurre gli incontri saranno numerosi asset manager e ed esperti provenienti da altrettante società del settore, da Societe Generale, a Bnp Paribas, da Unicredit a Fineco Bank, e molte altre ancora.