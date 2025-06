TNB Project – Azimut, formazione innovativa per la rete tra AI e finanza comportamentale

TNB Project – Azimut punta a rafforzare la consulenza finanziaria con un approccio centrato sulle persone e sull’uso strategico dell’intelligenza artificiale generativa grazie al progetto A.C.T. Il percorso, che toccherà 30 città italiane, integra la metodologia M.I.N.D. per trasformare la relazione con i clienti in un’esperienza di pianificazione strategica e patrimoniale. Uno step fondamentale per la rete Azimut, che si appresta a lanciare la sua nuova banca digitale in rampa di lancio per il 2025.

Iscriviti alla Newsletter settimanale dedicata ai gestori e ai consulenti finanziari, con aggiornamenti sulle novità del settore. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

La formazione di TNB Project – Azimut

In particolare TNB Project – Azimut, progetto che si svilupperà attraverso lo spin off parziale della rete di consulenti finanziari in Italia del Gruppo, promuove per i suoi private banker e wealth manager il progetto formativo A.C.T., acronimo di attivazione-crescita-territorio, per consolidare il ruolo dei professionisti, potenziare le loro competenze e supportarli nelle sfide di un settore in continua evoluzione.

I temi al centro del percorso

Il percorso, che è partito di recente da Catania e farà tappa in 30 città italiane, è stato progettato per aiutare i circa 1.000 consulenti finanziari di TNB Project – Azimut a sviluppare un nuovo approccio mirato ai bisogni delle persone e non al prodotto e che utilizza in maniera strategica l’intelligenza artificiale generativa. L’obiettivo è di rafforzare il valore della consulenza e supportare anche il progetto di marketing territoriale NextEra che partirà il prossimo 12 marzo. Partendo da elementi di finanza comportamentale, con il supporto dell’intelligenza artificiale generativa, il percorso A.C.T. aiuta i consulenti a definire le linee guida di comportamento da adottare con le diverse tipologie di clienti per aumentare l’efficacia del brand personale e favorire una relazione sul territorio più strategica e empatica.

La metodologia M.I.N.D.

Alla base della formazione A.C.T. c’è la metodologia M.I.N.D. sviluppata attraverso la co-progettazione tra EMC3, società di alta formazione e consulenza specialistica in area finanziaria, e i manager di rete di TNB Project – Azimut. Il modello, combinando teoria e pratica in modo interattivo, è immediatamente applicabile nella quotidianità per trasformare la consulenza in una vera e propria esperienza di pianificazione strategica e patrimoniale.

La nuova era della consulenza