TIM Unica, segui Sanremo 2021 e partecipa al concorso

TIM unica: il concorso lanciato a Sanremo 2021 che ti porta in viaggio per un anno

Scopri TIM Unica, il concorso TIM lanciato al Festival di Sanremo 2021. TIM è ancora una volta sponsor unico del Festival di Sanremo e ti da l’opportunità di vincere numerosi premi, tra cui il gran premio finale di una crociera di un anno intorno al mondo con Costa Crociere.

Per il quinto anno consecutivo TIM è sponsor del Festival di Sanremo e oltre a una serie di contenuti esclusivi che permetteranno di seguire il Festival della Canzone Italiana e di conoscerne i protagonisti da vicino, lancia il concorso TIM Unica che mette in palio ogni sera tanti premi e l’opportunità di partecipare all’estrazione finale di un viaggio da sogno.

TIM Unica ti porta in crociera per un anno

TIM Unica ti consente di portare a casa numerosi premi: auto, smart tv, smartphone, elettrodomestici, buoni spesa e tanti premi TIM, ma le sorprese non finiscono qui. Infatti, il gran premio finale è una crociera per quattro persone di un anno intorno al mondo.

Il vincitore del concorso TIM Unica potrà infatti compiere un viaggio intorno al mondo della durata complessiva di 365 giorni, da compiersi in 10 anni. Un viaggio per quattro persone in suite, con tutti i comfort delle navi Costa Crociere e la possibilità di raggiungere tante fantastiche mete e vivere emozioni uniche.

Concorso TIM Unica: segui il Festival di Sanremo 2021 e vinci con Amadeus

Per partecipare al concorso TIM Unica basta seguire il Festival di Sanremo 2021 e in particolare il direttore Amadeus, che sarà il protagonista di una serie di spot TIM che andranno in onda durante gli stacchi pubblicitari.

Ogni serata, nelle pause pubblicitarie, TIM trasmetterà una serie di spot con Amadeus e per partecipare al concorso ti basterà stare attento e individuare le “lettere magiche” che appariranno sullo schermo. Una volta trovate potrai rispondere al quiz sul sito del concorso – concorsotimunica.tim.it – e scoprirai subito se hai vinto uno dei tanti premi. Con la modalità InstantWin scoprirai in tempo reale se ti sei aggiudicato uno dei premi giornalieri, ma potrai anche accumulare gettoni utili alla partecipazione dell’estrazione finale.

Ogni volta che risponderai correttamente riceverai un “gettone” e avrai più possibilità di vincere il gran premio finale. Puoi accumulare nuovi gettoni ogni sera, rispondendo ai quiz sugli spot, o attraverso una serie di attività indicate sul sito del concorso.

Grazie a TIM si potranno infatti vincere numerosi premi tra cui: smartphone, smart tv, auto, elettrodomestici, buoni spesa, dispositivi TIM e si potrà partecipare all’estrazione del grande premio finale: una crociera di 365 giorni intorno al mondo con Costa Crociere, da compiersi in 10 anni.

Quanto dura il concorso TIM Unica?

Il concorso TIM Unica sarà attivo durante tutto il Festival di Sanremo 2021, mettendo in palio premi per ogni serata. L’estrazione finale avrà luogo l’ultima sera del Festival, durante la finalissima, e il vincitore sarà annunciato proprio sul palco poco prima di scoprire il vincitore del Festival della Canzone Italiana 2021.

TIM a Sanremo 2021, oltre ai premi tanti contenuti esclusivi

Oltre alla possibilità di vincere favolosi premi, anche questo anno TIM ti regala una serie di contenuti esclusivi sul Festival di Sanremo 2021. Potrai seguire i momenti salienti dello show grazie alla diretta sui canali social di TIM e la TIM Data Room analizzerà il sentiment social attorno all’iniziativa, come l’anno scorso.

Su TIMMUSIC si potranno seguire gli artisti in gara, che nel nuovo format “Revealed” risponderanno alle domande inviate dai fan. Su TIMVISION invece sarà disponibile il nuovo programma condotto da Lodovica Comello, “Casa Comello”. La conduttrice accoglierà i protagonisti del Festival di Sanremo 2021 nel suo salotto per interviste, giochi e challenge sulla storia del Festival.

I podcast e le playlist di entrambi i formati saranno disponibili sull’App TIMMUSIC.