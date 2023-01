Arnaud De Puyfontaine, amministratore delegato di Vivendi SE, si è dimesso con effetto immediato dal consiglio di amministrazione di Telecom Italia Mobile (Tim). La società ha confermato l’uscita di de Puyfontaine, affermando che Tim e l’Italia rimarranno centrali nei piani di investimento di Vivendi. Sebbene il signor de Puyfontaine non possieda azioni della società, Vivendi è il maggiore azionista della società con una quota del 23,75% al ​​30 settembre 2022. Si legge nella nota:

“Arnaud De Puyfontaine ha soggiunto come, in questa fase di dialogo costruttivo fra i principali azionisti di Tim e le istituzioni sotto la guida del nuovo Governo, sia fondamentale che tutte le parti siano libere di lavorare in maniera costruttiva e trasparente nell’interesse della società e di tutti i suoi azionisti. In tal senso, ritiene opportuno dedicarsi, come chief executive officer di Vivendi, a ristabilire per Tim un percorso di crescita e ad assicurare che il valore reale del Gruppo e della rete, nella sua unicità, siano correttamente riconosciuti. Da ultimo il consigliere ha confermato che Tim e l’Italia restano centrali nei piani di investimento di Vivendi”.