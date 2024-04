Tesla: Elon Musk annuncia tagli ai posti di lavoro del 10%

Le azioni Tesla sono scese di oltre l’1% nel pre-mercato oggi, in seguito alle notizie diffuse dai media secondo cui la casa automobilistica guidata da Elon Musk licenzierà oltre il 10% della sua forza lavoro globale.

Tesla: Musk annuncia licenziamenti

“Mentre prepariamo l’azienda per la prossima fase di crescita, è estremamente importante esaminare ogni aspetto dell’azienda per ridurre i costi e aumentare la produttività”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Tesla Elon Musk in una nota interna citata da Reuters.

Nel corso degli anni, siamo cresciuti rapidamente con diversi stabilimenti in tutto il mondo. Questa rapida crescita ha comportato la duplicazione di ruoli e funzioni in alcune aree. Mentre prepariamo l’azienda per la prossima fase di crescita, è estremamente importante esaminare ogni aspetto dell’azienda per ridurre i costi e aumentare la produttività. Nell’ambito di questo impegno, abbiamo effettuato una revisione approfondita dell’organizzazione e abbiamo preso la difficile decisione di ridurre l’organico di oltre il 10% a livello globale. Non c’è niente che odi di più, ma va fatto. Questo ci permetterà di essere snelli, innovativi e affamati per il prossimo ciclo di crescita. Vorrei ringraziare tutti coloro che lasciano Tesla per il duro lavoro svolto in questi anni. Vi sono profondamente grato per i vostri numerosi contributi alla nostra missione e vi auguriamo ogni bene per le vostre future opportunità. È molto difficile dire addio. Per coloro che restano, vorrei ringraziarvi in anticipo per il difficile lavoro che ci attende. Stiamo sviluppando alcune delle tecnologie più rivoluzionarie nei settori dell’auto, dell’energia e dell’intelligenza artificiale. Mentre prepariamo l’azienda per la prossima fase di crescita, la vostra determinazione farà una grande differenza nel portarci a destinazione. Grazie, Elon

Tesla: attesa per i conti il prossimo 23 aprile

Tesla aveva 140.473 dipendenti a dicembre 2023 e la società sa attraversando una “situazione da codice rosso” secondo Dan Ives di Wedbush.

La notizia fa seguito a un pessimo rapporto trimestrale sulle consegne, in cui Tesla ha mancato in modo significativo le stime di consegna e ha registrato una rara riduzione delle vendite su base annua. Sebbene Tesla non suddivida le vendite per regione geografica, il calo principale sembra provenire dalla Cina, dove i produttori cinesi di veicoli elettrici stanno aumentando rapidamente sia nel mercato interno che in quello delle esportazioni.

Tesla presenterà la relazione sugli utili trimestrali il prossimo martedì 23 aprile. Gli analisti stimano che Tesla realizzerà comunque un utile di circa 50 centesimi per azione, in calo rispetto agli 85 centesimi per azione del primo trimestre del 2023.

Nei trimestri precedenti, Tesla ha previsto una “pausa” tra le fasi di crescita, prevedendo che la crescita delle vendite sarebbe stata più modesta fino al rilascio di veicoli di nuova generazione come la Model 2 da circa 25.000 dollari.

Le azioni Tesla hanno subito un duro colpo negli ultimi mesi, con un calo del 31% da un anno all’altro, a causa del calo della domanda di veicoli elettrici e della crescente concorrenza delle case automobilistiche cinesi.