Tedeschi (Directa): “PAC in ETF ottima soluzione, educazione finanziaria importante”

L’intervista all’esperto

“PAC in ETF ottima soluzione per il lungo termine, fondamentale la consapevolezza e l’educazione finanziaria di chi investe”, questi alcuni dei concetti chiave emersi nell’intervista esclusiva all’Amministratore Delegato di Directa SIM, Vincenzo Tedeschi.

Investire sul lungo periodo

“L’educazione finanziaria è estremamente importante, negli investimenti serve molta cautela. Noi abbiamo inventato il trading online in Italia e da tempo guardiamo anche agli investitori di lungo periodo. Il PAC in ETF è un’ottima soluzione per chi approccia in quest’ottica ai mercati finanziari”. Ascoltiamo le parole dell’esperto.