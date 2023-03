Tech It Forward ospita il primo evento di Cartier Women’s Initiative in Israele

Imprenditrici, professioniste esperte ed investitrici si sono riunite per una mattinata dedicata al networking a Tel Aviv organizzata da Cartier e Tech It Forward

A cura di redazione Wall Street Italia

Il 28 febbraio, Tech It Forward, l’hub di innovazione israeliano e partner di Cartier Women’s Initiative, ha ospitato il primo evento Cartier Women’s Initiative Impact in Israele. Imprenditrici, professioniste esperte ed investitrici si sono riunite per una mattinata dedicata al networking.

Da sinistra: Jessica Rosner (Tech it Forward), Maeva Mendy (Cartier’s Woman Initiative), Jennifer Elias (Tech it Forward), Wingee Sampaio (Cartier’s Woman Initiative)

Moderato da Shoshanna Solomon, giornalista e relatrice tecnologica, l’evento è iniziato con le presentazioni di Jessica Rosner e Jennifer Elias, fondatrici di Tech It Forward, e Wingee Sampaio, il Cartier Women global program director, e Maeva Mendy, community engagement manager.

Le fondatrici di Tech It Forward, Jessica Rosner e Jennifer Elias, hanno condiviso il loro entusiasmo per la partnership: “Lavoriamo con Cartier Women’s Initiative da un anno e siamo felici di guidare il cambiamento ed aiutare le donne ad avere un impatto sulla comunità in Israele. Stiamo già vedendo i risultati di questo programma, anche grazie a tutte le donne imprenditrici che ci contattano: questo progetto le aiuta a portare avanti le loro iniziative “.

Jennifer Elias, founder di Tech It Forward, parla all’event Cartier Women’s Initiative Impact a Tel Aviv

Wingee Sampaio, global program director di Cartier Women’s Initiative, parla all’event Cartier Women’s Initiative Impact a Tel Aviv

Wingee Sampaio di Cartier ha condiviso i principi guida della missione di CWI, affermando che “le donne possono essere straordinarie agenti di cambiamento sociale”. CWI crede infatti nella creazione di opportunità per tutti, affermando che “il talento è universale, ma le opportunità no”.

Durante l’evento, cinque start-up hanno presentato le loro idee: tra questi, Michal Kahan, vicepresidente dello sviluppo aziendale di Anydish, ha parlato dei menù personalizzati basati sull’intelligenza artificiale; Hilla Arbel, ceo e co-fondatrice di MeNow, ha raccontato come l’intelligenza artificiale e la chemioinformatica sono utilizzate per prevedere l’effetto dei cosmetici sulla pelle e Hilla Shaviv, ceo di Galsbio, ha presentato un dispositivo per lo screening e il monitoraggio della salute. Un panel di esperte – Sandrine Monstma, managing director di Bridges Israel, Anna Moshe, Cecile Blilious, head of impact and sustainability di Pitango, Dalia Black fondatrice e ceo di Weave Impact, e Keren Primor-Cohen, CEO di Ramot, Tel Aviv University Technology Transfer -, ha fornito i loro feedback alle start-up.

L’evento Cartier Women’s Initiative Impact a Tel Aviv

La collaborazione di Tech It Forward e CWI in Israele mira a fornire alle imprenditrici il supporto, le risorse e le opportunità per avere successo. “Siamo onorati di aver avuto l’opportunità di portare il team di Cartier Women’s Initiative in Israele per la prima volta e di lavorare al loro fianco nel sostenere le donne imprenditrici. L’evento è stato un enorme successo, fornendo una piattaforma per le startup innovative per presentare le loro idee ed entrare in contatto con professionisti esperti del settore’”, ha concluso Jessica Rosner.